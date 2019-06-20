На трассе в Ленинградской области частично восстановили движение после обвала породы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Федеральную трассу "Скандинавия" в Ленинградской области частично расчистили после обвала горной породы во время ремонтных работ. Движение восстановлено в реверсивном режиме, сообщила в четверг пресс-служба Упрдор Северо-Запад.

"На данный момент здесь организовано движение в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что работы по расчистке трассы продолжаются, подрядная организация привлекла для этого дополнительные силы.

Обвал горной породы произошел в четверг днем при проведении буровзрывных работ во время ремонта на участке от Выборга до Светогорска. Никто не пострадал, однако дорога оказалась полностью перекрыта: объезд организовали только для легковых автомобилей, грузовики вынуждены были ожидать открытия трассы.

Федеральная трасса "Скандинавия" открыта в 1994 году и является частью европейского маршрута E-18. На территории РФ начинается от административной границы Петербурга и проходит по Ленинградской области до границы с Финляндией.