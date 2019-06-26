Около 21 млн гектаров земли в Забайкалье станут "дальневосточными"

ЧИТА, 26 июня. /ТАСС/. Около 21 млн гектаров земли в Забайкальском крае будут включены в программу "Дальневосточный гектар". Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В рамках программы "Дальневосточный гектар" будут доступны около 21 млн гектаров земли. Администрации муниципальных образований подготовили все необходимые документы и техническую базу для того, чтобы земля выдавалась гражданам без задержек", - сказали в пресс-службе краевого правительства.

На территории края для реализации программы внедрена автоматизированная информационная система "Имущественно-земельный комплекс" с необходимым модулем графического отображения границ ранее учтенных участков и границ так называемых "зон нельзя". Ранее сообщалось, что таким зонам относятся особо охраняемые природные территории, защитные леса, водные объекты с береговыми полосами, так же в программе не будут участвовать земли, у которых уже есть правообладатели, земли коренных малочисленных народов, Минобороны, а также территория города Читы и территории с расположенными на них объектами культурного наследия, местами традиционного поклонения и археологическими памятниками.

Гектар в Бурятии и Забайкалье

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Предоставление "дальневосточных гектаров" в этих регионах планировалось начать с 1 июля 2019 года.

25 июня Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект о распространении программы "Дальневосточный гектар" на Бурятию и Забайкальский край, согласно которому сроки завершения организационно-технической работы и запуска механизма предлагается перенести с 1 июля на 1 августа.

Программа "Дальневосточный гектар" на территории недавно присоединившихся к Дальнему Востоку регионов - Бурятии и Забайкальского края - будет реализована в три этапа: с 1 августа 2019 года право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, с 1 февраля 2020 года - дальневосточники, и уже после этого, с 1 августа 2020 года, "дальневосточный гектар" на территории Забайкальского края и Республики Бурятия смогут оформить все россияне.