Критичных осадков в районе ЧС в Иркутской области не ожидается до 4 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Критичных осадков в районе связанного с паводками режима чрезвычайной ситуации в Иркутской области не ожидается до 4 июля, сообщил ТАСС в субботу начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Ситуация продолжает оставаться сложной. До 4 июля осадков не ждем в Приангарье, в районе ЧС и затронутых населенных пунктах. Вода с учетом особенностей местного рельефа постепенно будет спадать, но до конца следующей недели вода будет в помещениях. Первые дожди, которые могут повлиять в отрицательную сторону, ждем 4 июля. Осадки будут по всему Приангарью 6-8 июля, ухудшение ситуации может быть не раньше конца недели. Температура в течение недели будет 25-28 градусов", - сказал собеседник ТАСС.

На сайте Гидрометцентра в субботу сообщается, что 29-30 июня на реке Ия у города Тулун, реки Бирюса у села Шиткино и реки Ока у села Ухтуй ожидается дальнейшее повышение уровня воды и затопление населенных пунктов. Ожидаемые уровни воды на реке Ия у Тулуна 1400-1500 см, на реке Уда у города Нижнеудинск 250-300 см, у с. Широково 930-980 см, поселке Октябрьский - 580-650 см.

По последним данным, уровень воды на реке Ия у Тулуна составляет 1377 см (13,77 метра) при критической отметке в 7 м.

По информации МЧС, в Иркутской области подтоплено 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4 тыс. 106 приусадебных участков. Погибли три человека, в том числе один ребенок.