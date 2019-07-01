Фотозона по античным мотивам открылась в рамках турпроекта в аэропорту Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Фотозона с античными декорациями в поддержку межрегионального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" открылась в понедельник в аэропорту Симферополя, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

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"Золотое кольцо Боспорского царства": почему стоит поехать на юг России не ради пляжа

"Министерство курортов и туризма Республики Крым 1 июля открыло фотозону в поддержку федерального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" в международном аэропорту Симферополя. Благодаря новому арт-объекту посетители аэропорта смогут сфотографироваться в античных декорациях. Фотозона будет находиться в терминале аэропорта до конца летнего курортного сезона", - рассказал представитель аэропорта.

Он уточнил, что крымские танцевальные коллективы провели флешмоб. Ансамбль танца "Ритм" исполнил хореографическую композицию "Греческий танец", а образцовый ансамбль "Данс-колледж" станцевал "Сиртаки".

"Нам приятно приобщиться к такому масштабному проекту и стать современными парадными воротами, отправной точкой для туристов, желающих из XXI века отправиться в путешествие в древние времена.

Международный аэропорт Симферополь был построен по передовым российским и зарубежным технологиям. Мы активно внедряем новейшие технологии обслуживания пассажиров и по праву являемся одним из самых современных аэропортов России. Поэтому открытая фотозона позволит нашим гостям не только увезти из аэропорта Симферополь красивые фотографии, но и будет служить напоминанием о том, какой огромный рывок в развитии сделало человечество с античных времен до наших дней", - приводит пресс-служба слова директора по взаимодействию с органами власти и связями с общественностью ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Игоря Лаптева.

Ранее сообщалось, что первые группы по маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства" отправились весной 2019 года. Проект объединил более 200 объектов, включая археологические комплексы Херсонес Таврический, Пантикапей и древние города на Таманском полуострове - Горгиппия и Фанагория.