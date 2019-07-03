Конструктивные элементы моста через Ию на федеральной трассе "Сибирь" не повреждены

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Конструкции затопленного паводком моста через реку Ия в городе Тулун Иркутской области не повреждены, сквозное движение на федеральной дороге Р-255 "Сибирь" запущено в полном объеме, сообщается в среду на сайте регионального МЧС.

"Конструктивные элементы сооружения не повреждены, мост построен с запасом прочности, что позволило запустить сквозное движение в полном объеме", - говорится в сообщении. Скопление автотранспорта на федеральной трассе уменьшилось, для обеспечения безопасности движения количество нарядов дорожно-патрульной службы на федеральной автодороге увеличено в два раза и составляет более 30 экипажей.

В городе Тулун в ходе паводка из-за осадков был затоплен участок федеральной трассы "Сибирь", подтоплено более 3 тыс. домов, в городе затоплен водозабор, несколько социальных объектов. Поток воды также снес 300 домов, из которых в последствии образовался затор в районе моста через реку Ия. Уровень воды в реке днем в субботу достиг максимума - 13,87 м, после чего начался спад. По состоянию на 08:00 часов (03:00 мск) 3 июля, уровень воды в реке Ия составил 786 см при критических 700 см.

По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 18 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной. 201 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1102 людям. Ни один населенный пункт в регионе больше не отрезан водой, уточнило МЧС.