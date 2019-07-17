Трутнев: "дальневосточный гектар" можно будет получить на 46% территории Забайкалья

ЧИТА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края определили территории, которые будут участвовать в программе "Дальневосточный гектар" - это 46% от общей площади региона, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Предоставление дальневосточных гектаров в этих регионах начнется с 1 августа.

"[В Забайкалье для программы "Дальневосточный гектар" будет] открыто для получения гражданами земли 46% территории края, 54% будет закрыто по тем или иным основаниям - это особо охраняемые природные территории, земли коренных народов, погранзона, буферная зона", - сказал он после прошедшего в Чите совещания о готовности региона к запуску программы.

Полпред отметил, что местным жителям не нужно волноваться о том, что выдача участков как-то негативно отразится на их жизни. "Таких опасений мы слышали довольно много, они нигде не подтвердились. <...> Ситуаций, когда кто-то что-то отобрал у местных жителей, и они стали хуже жить, нет. Скорее, наоборот - [жители] тех территорий, где это беспокойство проявлялось в большей степени, сейчас являются самыми активными получателями одного гектара", - пояснил вице-премьер.

Он напомнил, что программа "Дальневосточный гектар" будет реализована в Забайкалье и Бурятии в три этапа: с 1 августа 2019 года право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, с 1 февраля 2020 года - все дальневосточники, и только с 1 августа 2020 года "дальневосточный гектар" на территории Забайкальского края и Республики Бурятия смогут получить жители остальных регионов России.

Ранее власти Забайкалья сообщали, что в программу "Дальневосточный гектар" будет включено около 21 млн гектаров территории края.

Дальневосточный гектар

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа работает для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Ранее в среду Трутнев сообщил, что россияне уже получили почти 53 тыс. "дальневосточных гектаров". Всего же на территории девяти субъектов Дальневосточного федерального округа подано 134 тыс. заявлений о предоставлении земельных участков.