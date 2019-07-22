Движение транспорта восстановили после подтопления в микрорайоне Краснодара

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Коммунальщики продолжают откачивать воду с проезжей части на улице Московской в Краснодаре, которая оказалась полностью затоплена из-за прошедшего накануне сильного дождя, движение по улице восстановлено, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе мэрии города.

Накануне в Краснодаре шел затяжной дождь, он длился более 10 часов, подтопленными оказались 39 участков дорог, 49 придворовых территорий, в три дома зашла вода. Наиболее сложная ситуация сложилась в микрорайоне, расположенном вдоль улицы Московской в Краснодаре, это спальный район города, здесь ведется активное строительство крупных жилых комплексов и проживает большое количество людей. Из-за подтопления улицы движение транспортных средств по Московской было временно прекращено.

"В настоящее время по ул. Московской уже возобновлено движение транспорта, уровень воды - минимальный, дорога - в проезжем состоянии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что власти дали коммунальщикам поручение откачать всю скопившуюся воду до конца дня. Улица Московская является проблемной из-за того, что строительство некоторых жилых комплексов в прошлом здесь велось незаконно, не была создана необходимая инфраструктура, в том числе, ливневые коллекторы. В 2018 году после прохождения сильных дождей на откачку скопившейся воды и полное восстановление движения по улице ходило несколько суток.

"Наиболее сложная ситуация - в районе ул. Московской от ул. Гомельской до ул. Солнечной, в прошлые годы вода там стояла неделю", - приводит пресс-служба слова мэра Краснодара Евгения Первышова. На улице Московской в Краснодаре ведется строительство новой насосной станции. Власти города рассчитывают, что после ее ввода в эксплуатацию проблема с подтоплением улицы будет исчерпана.

Ранее сообщалось, что менее чем за сутки в Краснодаре выпало 56 мм осадков, это превышение месячной нормы. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в регионе продолжает действовать 22 июля экстренное предупреждение из-за непогоды.