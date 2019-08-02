Заклинатель воздушных змеев. Как спортсмен-экстремал создал свой бренд зимней одежды

Как и в сноукайтинге, в жизни Николай Рахматов сделал крутой поворот, и у дорогого импортного снаряжения появилась альтернатива: отечественная спортивная одежда, уступающая в цене, но не в качестве

Николай Рахматов влюбился в сноукайтинг в прямом смысле с первого взгляда, увидев в теперь уже далеком 1999 году журнал со статьей про этот экзотический вид спорта. Несмотря на взрослый возраст, смог добиться в этом спорте больших успехов, неоднократно становясь призером всероссийских чемпионатов. А потом сделал в жизни еще один неожиданный маневр — переквалифицировался в дизайнера и создателя уникальной спортивной одежды. Почему в одежде главным элементом являются дырки, зачем Николай каждый год привозит сшитые им модели на арктическое побережье Баренцева моря и сложно ли укротить воздушного змея — кайт, читайте в материале ТАСС. Унесенные ветром Будущий чемпион России по сноукайтингу Николай Рахматов профессиональным спортом до взрослого возраста не занимался. В школе играл в баскетбол, футбол, бегал на лыжах, но больше для себя. "Всегда чем-то занимались, на месте не сидели", — вспоминает он. Но все поменялось в 1999 году, когда из Карелии, где он тогда жил, Николай приехал в Санкт-Петербург к другу.

Описание Николай Рахматов © Личный архив Николая Рахматова

Было желание заняться туризмом — сплавляться по рекам или проходить маршруты на велосипеде. И знакомый повел по туристическим магазинам — Николай планировал купить каяк. В одном из магазинов увидел журнал, где рассказывалось про еще мало кому известный в те годы сноукайтинг. По сути, это катание на сноуборде или горных лыжах под воздушным змеем — кайтом. Такой буксировочный змей придумали французы в 1980-х годах. Из увлечения кайтинг превратился в спорт, развившись в несколько дисциплин: фрирайд, фристайл, гонки. Учатся даже пенсионеры Катаются спортсмены с кайтом по воде, песку или снегу. Сами кайты со временем также стали специализированными, появились разные модели для разных направлений катания. "Профессионалы могут прыгать на кайте на высоту до 30 м и слетать с гор, по нескольку минут находясь в полете", — рассказывает Николай. Николая кайтинг привлек с первого взгляда. "Подумал: живу на Ладожском озере, учусь на Онежском — можно кататься, большие расстояния проходить, плюс можно прыгать", — рассказывает он. В результате был куплен тот самый журнал, позже, в 2002 году, кайт, и затем, в дополнение, сноубордическое оборудование.

Освоить новый снаряд помогло прежнее увлечение. "Я ходил в Петрозаводске в секцию дельтапланеризма, умел парапланом управлять. Это помогло быстрее освоиться с кайтом". Дальше — началась практика на льду и на полях. "У меня кайт не надувной изначально был, а парафойл. С ним я справлялся первый год даже без кайт-трапеции, которая снимает излишнюю нагрузку с рук спортсмена и помогает управлять кайтом, и даже прыгать научился так", — говорит Николай. Кайтинг не очень сложен, но требует осторожности, считает Николай. "Главное — рассчитывать свои силы. Кайт может понести за собой или опасно поднять в воздух при неверном управлении, поэтому начинать заниматься всегда лучше с опытными инструкторами". При этом освоить кайт можно за четыре-пять занятий. Как рассказал Николай, учиться кайтингу начинают даже пенсионеры. "Здесь волшебство, приезжай!" Во время обучения Николай обошелся без серьезных травм, а вот перейти к профессиональному спорту оказалось нелегко. "У меня маленький кайт был, прощал ошибки — не так тянул, была меньше вероятность, что в воздух поднимет высоко и бесконтрольно. Дальше, когда серьезно тренировался уже, были травмы и спины, и плеча, и колена. Важно с тягой не бороться — надо ей поддаваться, чтобы она вас тянула, и конечно, правильно управлять змеем", — говорит он. В 2005-м Николай впервые приехал на соревнования в Подмосковье. В следующем году уже участвовал в чемпионатах России в Екатеринбурге, Тольятти, Мончегорске, Петрозаводске, занимая призовые места в разных дисциплинах. Так продолжалось несколько лет, выступал даже на международных соревнованиях во Франции.

А в 2007 году со своей будущей женой Еленой они организовали кайт-школу в Москве. Важное в судьбе Николая событие произошло в 2009 году. Тогда его позвали в Мурманскую область на Праздник Севера. Николая настолько привлекли просторы арктической тундры на побережье Баренцева моря, что после соревнований он не отправился сразу домой. Познакомился с мурманчанами, они предложили остаться, пожить, поучить их кататься на кайте. Николай с радостью остался и даже позвонил жене.

На эту тему Комбайнер, художник и швея. Секреты успеха многодетной бизнесвумен из Североморска

"Здесь волшебство, приезжай", — сказал он ей. Конечно, она не отказалась. У Николая с Еленой родилась идея сделать лагерь для сноукайтинга в этом месте. "В России такого не было, и мы начали развивать свой новый проект. Териберка, о которой тогда еще никто не слышал, оказалась самым подходящим местом расположения: близость незамерзающего моря, обильные снегопады, ветер, широкая роза ветров и доступная бескрайняя тундра", — говорит он. Теперь Николай ежегодно проводит в Териберке сноукайт-туры, катается с такими же увлеченными "укротителями воздушных змеев" по тундре. "В этом году с участниками тура мы проехали на кайтах 70 км по открытой тундре за семь часов. За сезон, с февраля по май, приезжают покататься около 150 человек. Ночуем в гостинице, но иногда разбиваем лагерь прямо в тундре, ночуем в юртах, купаемся в чане с горячей водой прямо под северным сиянием", — рассказывает спортсмен. "Чтобы это было российское производство" Несмотря на успешную спортивную карьеру, Николаю не давало покоя одно обстоятельство. В отличие от других видов спорта, в сноукайтинге была большая проблема с одеждой. "Когда я начал заниматься, индустрия только набирала обороты, катался просто в куртке и штанах. Быстро понял, что нужна литая конструкция, но комбинезоны стоили дорого и не всегда отвечали моим требованиям", — вспоминает Николай. Поэтому для комфортного катания в сноубордистской куртке приходилось вырезать отверстие и выводить крюк кайт-трапеции наружу, а трапецию оставлять под курткой, чтобы снег при катании не забивался.

Так родилась идея создавать одежду для сноукайтинга самому. "Вышел на швейное производство в Москве. Я тогда уже понимал, что для катания необходимо: высокий воротник, отверстие для трапеции, большой объем в пояснице, хорошая проверенная на практике мембрана и некоторые дополнительные детали", — рассказывает Николай. Но главное, чего бы ему очень хотелось, — "чтобы это было российское производство". Сноуборд из фанеры Создание своего бренда зимней одежды начал в 2014 году. Был сделан опытный образец, в нем Николай поехал кататься в тундру — тестировать на себе. Так пошло и дальше: идеи, дизайн, модели он придумывает и обкатывает сам, потом вместе с опытными технологами пускает в производство.

"Все даже меряется на мне — я как образец, от моего размера лекал мы делаем и другие размеры", — говорит он. Сегодня создано уже пять моделей комбинезонов. Главный секрет такой одежды — в мембранах. Они должны отводить влагу, но держать тепло, чтобы и в морозы, и в "легкий минус" кататься было комфортно.

На эту тему Информатика на краю света. Как учителя из мегаполисов уезжают работать на Чукотку