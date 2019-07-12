Комбайнер, художник и швея. Секреты успеха многодетной бизнесвумен из Североморска

У Елены Самуто есть почти все, о чем можно мечтать. Как она этого достигла, какую роль сыграл в этом индуистский бог Ганеша и почему она намерена использовать все свои достижения для помощи нуждающимся людям — в материале ТАСС.

Между комбайном и кружевами

Елена с самого детства любила рукоделие. Эта склонность у нее — от бабушки. "Бабушка 60 лет из 92 лет жизни плела кружева, у меня от нее способности. Очень интересный человек была, меня фактически воспитала — родителям было некогда", — вспоминает Елена.

Они жили тогда в селе Никольское, это Усть-Кубинский район Вологодской области. Отец Елены тоже человек очень талантливый, хотя и не в творческой сфере — работал главным инженером в совхозе. "Папа изобретатель, рационализатор — строил, сельхозтехнику изобретал, много патентов оформил. Постройки его до сих пор стоят", — рассказывает Елена, отмечая, что при этом отец скромен и о своих успехах рассказывать не любит.

Поэтому будущая предприниматель с самого детства была между двух полюсов. Когда закончилась школа и пришло время выбирать профессию, она хотела поступать в текстильный институт. Но отец сказал, что это бесперспективно, потому что "легкая промышленность умирает" — дело было в середине 1990-х годов.

В результате она окончила тот же факультет, что и папа, — механизации сельского хозяйства. "Мужская специальность. Комбайн "Дон-1500" водила, на всех станках металлообрабатывающих работала — девчонкам скидок не было", — делится Елена.

Но мечту она не бросила. Параллельно с основным образованием начала учиться на курсах — на скорняка и закройщика.

"С удовольствием училась, прошивала мех, два диплома защитила. Алине, старшей, год был, муж по командировкам, трудно, ночами не спала. Но это было большое, бешеное желание — шить", — говорит Елена.

Техника — военным, шлемы — шейхам

В работе Елена оказалась перед тем же выбором — строгие технические науки или творчество. Большую часть жизни была технарем. Преподавала математические модели на ЭВМ, хотела поступать в аспирантуру, но поняла, что это не ее. К тому же зарплата была мизерной.

13 лет назад с мужем и уже двумя детьми Елена приехала в поселок северофлотских летчиков Сафоново под Североморском, устроилась на Северный флот инженером по ремонту техники.

Потом шесть лет трудилась инженером исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности в МЧС.

"Занималась испытанием веществ и материалов на соответствие нормам пожарной безопасности, много разъездов, испытания, договоры. Награда даже была — медаль маршала Чуйкова. Но пришлось уволиться по семейным обстоятельствам, из-за детей", — рассказала Елена.

Но все это время не бросала она и любимое увлечение. Еще в Вологде на время устроилась в трикотажное ателье. С этим периодом связан один яркий эпизод. Хозяйка ателье решила устроить показы в Объединенных Арабских Эмиратах, договорилась обо всем. И Елена Самуто подготовила для этого кружевные шлемы в египетском стиле, украшенные бисером.

"Эскизы до сих пор сохранились. Но даже не знаю, чем закончилась идея показов в Эмиратах", — улыбается она.

В тяжелые "нулевые" годы, когда все крутились, как могли, в Вологде шила шубы на заказ. Клиентки были довольны. Одна из них, владелица сети ресторанов, очень переживала, когда Елена с семьей собралась переезжать на Север, говорила: "На кого ты нас покидаешь?"

Божество с головой слона

Путь к семейному счастью у Елены тоже был непростым. С мужем она разошлась, когда детей было уже четверо. Но снова нашла любовь. Причем отношения с новым мужем начались неординарно.

"Я знала Женю уже пару лет, но просто виделись вскользь. А потом увидела его на скамейке с гипсом на ноге — и захотела помочь чем-то, подошла, разговорились, и с тех пор начали встречаться. Он, кстати, очень быстро пошел на поправку", — рассказывает Елена.

Сейчас детей уже пятеро, с разницей в возрасте между старшей и младшей дочками почти в 20 лет. Алине — 19, Владу — 16, Ярославу — 9, Святославу — 6, Полине — чуть больше месяца. Естественно, все они носят одежду, сшитую мамой. И очень гордятся этим.

Дети унаследовали талант матери. Влад окончил музыкальную школу по классу саксофона. Алина — художественную школу.

Вместе со старшей дочкой Елена занималась рисованием, делала витражные картины, среди которых любимая — индуистский бог Ганеша, ребенок с головой слона, приносящий благополучие и удачу. С ним у Елены связано одно из самых необычных событий.

"Я христианка, но Ганеша мне однажды приснился — увидела себя внутри него, в лучах солнца. Через неделю нашла это изображение, нарисовала две картины", — рассказала Елена.