Режим "черного неба" из-за лесных пожаров в Красноярске вводить не планируют

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), известный как режим "черного неба", из-за лесных пожаров в Красноярске пока вводить не планируется. Об этом ТАСС в четверг сообщил и. о. начальника Среднесибирского УГМС (управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды) Сергей Сережкин.

На севере Красноярского края горит более 900 тыс. га леса. Дым от лесных пожаров приносит ветром в Красноярск и другие регионы Сибири. При этом в Новосибирске и Барнауле был введен режим НМУ. В среду губернатор края Александр Усс обратился к руководству УГМС с просьбой ввести режим НМУ, который позволит ограничить выбросы городских предприятий.

"По расчетным методам введение НМУ не получается. Поэтому пока его не вводим", - сказал Сережкин. По его словам, режим вводится на основании соответствующего приказа Минприроды, в котором содержится "множество показателей", на основании которых делается прогнозирование и вводится режим НМУ. В настоящий момент эти показатели не превышены, отметил он.

По оперативной информации Лесопожарного центра региона на 09:00 (05:00 мск) четверга, на территории края действует 130 лесных пожаров на общей площади 906,817 тыс. га. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит 899 тыс. га. Пожары действуют в Абанском, Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах. По данным пресс-службы министерства, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.