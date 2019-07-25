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Лесные пожары в России

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 907 тыс. га

Угрозы населенным пунктам нет, сообщается в оперативной сводке регионального лесопожарного центра
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© Светлана Павлова/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Красноярского края увеличилась более чем на 60 тыс. га и достигла почти 907 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет, свидетельствуют данные оперативной сводки регионального лесопожарного центра за четверг.

"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 25 июля 2019 г. на территории края действует лесных пожаров - 130, на общей площади - 906,817 тыс. га", - сообщается в сводке.

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Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит 899 тыс. га. Пожары действуют в Абанском, Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах.

По данным на 09:00 (05:00 мск) среды, в регионе горели леса на площади почти 846 тыс. га. В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. На особом контроле МЧС находятся девять населенных пунктов, где лесные пожары действуют в двадцатикилометровой зоне.

По данным пресс-службы министерства, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
Лесные пожары в России
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