Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 907 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Красноярского края увеличилась более чем на 60 тыс. га и достигла почти 907 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет, свидетельствуют данные оперативной сводки регионального лесопожарного центра за четверг.

"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 25 июля 2019 г. на территории края действует лесных пожаров - 130, на общей площади - 906,817 тыс. га", - сообщается в сводке.