Движение трамваев в Краснодаре, прерванное из-за подтоплений, восстановили

КРАСНОДАР, 25 июля. / ТАСС /. Движение трамваев, приостановленное из-за четырехчасового ливня в Краснодаре, восстановлено, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее из-за ливня остановилось движение трамваев в районе Вишняковского сквера, на пересечении улиц Переходной и Новороссийской.

"Специальная техника откачала воду с проезжей части, в настоящее время движение общественного транспорта восстановлено. В настоящее время движение трамваев в районе Вишняковского сквера восстановлено", - говорится в сообщении.

В настоящее время дождь в Краснодаре прекратился. В администрации города отметили, что работы по откачке воды продолжаются. "На местах работают 12 единиц спецтехники, которые ликвидируют локальные подтопления. При необходимости количество техники увеличат до 20 единиц. Определены дежурные "Центра мониторинга дорожного движения и транспорта", которые совместно с ЕДДС контролируют ситуацию на местах, при необходимости направляют технику для откачки подтоплений", - цитирует пресс-служба мэрии директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова.

Синоптики 25 и 26 июля в кубанской столице прогнозируют ливневые дожди с грозой, в отдельных местах - с градом. Ветер усилится до 20-22 метров в секунду.