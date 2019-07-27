Дорожники расчищают русло реки Псахе на месте обрушения федеральной трассы в Сочи

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Федеральные дорожники ведут расчистку русла реки Псахе от сошедших в него оползневых масс, корчей и железобетонных свай на месте обрушения главной прибрежной трассы А-147 Джубга - Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье" в субботу.

Часть федеральной автодороги А-147 Джубга - Сочи обрушилась 25 июля на подъезде к Мамайской развязке Сочи в результате схода мощного оползня в реку Псахе на фоне выпадения обильных осадков. Как ранее сообщала пресс-служба дорожного ведомства, на объекте введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

"В рамках первоочередных мер по восстановлению разрушенного в результате паводка и оползня участка дороги федеральные дорожники ведут расчистку русла реки Псахе от сошедших в него оползневых масс, корчей и железобетонных свай, оставшихся от некогда недостроенного местного моста. Сейчас на объекте работает шесть единиц спецтехники, 25 дорожных рабочих", - говорится в сообщении.

Ликвидацией ЧС руководит начальник ФКУ Упрдор "Черноморье" Владимир Кужель. "Главная задача сейчас восстановить естественное русло реки. Оползневые массы разбираются экскаваторами и гидромолотом. Сегодня в ночь планируем полностью отвести воду от насыпи дороги", - цитирует пресс-служба ведомства Кужеля.

Автомобильная дорога федерального значения А-147 Джубга - Сочи проходит вдоль Черноморского побережья Кубани от Джубги до границы с Абхазией, соединяя прибрежные населенные пункты.