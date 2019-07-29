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И.о. главы Читинского района Забайкалья стал Федор Кургузкин

Ранее он занимал пост руководителя департамента гражданской обороны региона

ЧИТА, 29 июля. /ТАСС/. Руководитель департамента гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края Федор Кургузкин в понедельник стал и.о. главы администрации Читинского района, сообщил в понедельник ТАСС источник в правительстве региона.

В пятницу стало известно, что глава Читинского района Вадим Захаров покинул пост по собственному желанию. Источники связали отставку Захарова со срывом реализации национальных проектов и блокировкой счетов бюджетных учреждений в районе.

"Федора Анатольевича сегодня представили коллективу администрации района в качестве и.о. главы", - сказал собеседник агентства.

Кургузкин родился в 1962 году в Алтайском крае, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Проходил военную службу в войсках Забайкальского, а затем Сибирского военного округа. С 1997 по 2012 год служил в МЧС России. В марте 2013 года возглавил департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

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