Коммунальные службы вернули воду в дома жителей Лучегорска в Приморье после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. Сотрудники коммунальных служб запустили водяные насосы на насосной станции в городе Лучегорске Пожарского района Приморского края, которая в выходные была подтоплена из-за сильных дождей. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе краевой администрации, возобновлена подача холодной и горячей воды в дома жителей города.

Как сообщал ТАСС в воскресенье, власти региона ввели режим ЧС в Пожарском районе, где в поселке Лучегорск затопило из-за дождей насосную станцию. Для населения был организован подвоз воды автоцистернами.

"Сначала специалисты откачивали воду из здания станции, а вчера [в понедельник] запускали насосы. В настоящий момент водоснабжение полностью восстановлено", - сообщили в пресс-службе.

Лучегорск - поселок городского типа, административный центр Пожарского района. Расположен в более чем 400 км к северу от Владивостока на берегу Лучегорского водохранилища, население около 20 тыс. человек. Основное предприятие - Приморская ГРЭС, которая работает на угле, добываемом на Лучегорском угольном разрезе.