Режим ЧС ввели из-за подтопления насосной станции в районе Приморья

ТАСС, 28 июля. Власти Приморского края ввели режим ЧС в Пожарском районе, где в поселке Лучегорск затопило из-за дождей насосную станцию. Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба губернатора Приморья.

"Коммунальщики продолжают восстановительные работы на насосной станции в поселке Лучегорск, которая оказалась затопленной из-за сильных дождей в ночь на 27 июля. На время устранения аварии в Пожарском районе введен режим ЧС. Для населения организован подвоз воды автоцистернами", - говорится в распространенном релизе.

Сейчас идет откачка воды из насосной, после чего специалисты определят степень повреждения оборудования. "Уровень воды понизился более чем на метр, но вода еще поступает через стенки, в машинном отделении осталось откачать примерно полметра воды. В помощь аварийным бригадам прибыли пожарно-насосные станции из Дальнереченска, Лесозаводска, и Спасска-Дальнего", - говорится в сообщении.

Лучегорск - поселок городского типа, административный центр Пожарского района. Расположен в более чем 400 км к северу от Владивостока на берегу Лучегорского водохранилища, население около 20 тыс. человек. Основное предприятие - Приморская ГРЭС, которая работает на угле, добываемом на Лучегорском угольном разрезе.