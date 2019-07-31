Количество подтопленных населенных пунктов в Приамурье увеличилось до 30

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июля. /ТАСС/. Количество пострадавших от паводка населенных пунктов Амурской области увеличилось до 30, за сутки подтопило территорию еще трех. Об этом в среду сообщается на сайте правительства региона.

25 июля в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

"По оперативной информации, за сутки количество подтопленных населенных пунктов увеличилось на три и составляет 30 населенных пунктов, расположенных на территории десяти муниципальных образований и одного городского округа. Вода подтопила 611 частных жилых домов, в которых проживают 1308 человек, из них 257 дети, 968 придворовых территорий, количество увеличилось на 48 за сутки, 224 дачных участка подтоплено в городе Белогорск. Вода залила 28 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что без электроснабжения остаются 12 населенных пунктов в Мазановском районе, без транспортного сообщения - 15 населенных пунктов. "Всего эвакуировано 2363 человека, в том числе 753 - дети. В пунктах временного размещения находятся 549 человек, из них 236 - дети. У родственников [разместились] 1814 человек, из них 517 - дети", - уточнили в правительстве.

Согласно данным правительства, на данный момент в пострадавшие от паводка районы доставлено более 30,5 тонны грузов - это бутилированная вода, хлеб, консервы, овощи, продукты питания и комбикорм.

Уточняется, что для усиления федеральной группировки из Хабаровска в Амурскую область прибыли 160 человек, два воздушных судна - вертолеты Ми-8 и Ми-26, два плавающих транспортера и бензовоз.