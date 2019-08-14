В Новороссийске вновь приостановили подачу воды из-за неполадок на сетях

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Подача воды по Троицкому водоводу приостановлена в среду, так как специалисты нашли уязвимые точки на сетях, сообщил на своей странице в Instagram мэр Новороссийска Игорь Дьяченко.

Авария на Троицком водоводе, по которому вода поступает в Крымск, Новороссийск и Геленджик, произошла в понедельник вечером. Отключение коснулось всех трех муниципалитетов. Во вторник аварию удалось ликвидировать, и к утру среды водоснабжение восстановили практически в полном объеме.

"Сейчас мне сообщили о том, что в проведении аварийно-восстановительных работ специалисты "Троицкого группового водовода" выявили несколько уязвимых точек в системе которые срочно нужно ликвидировать. Сделать это нужно сейчас, чтобы данные повреждения не вызвали более серьезную аварию. Поэтому специалисты приняли решение вновь приостановить подачу воды, чтобы избежать крупной, масштабной аварии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что продолжительность работ оценивается примерно в 10 часов. На это время в городе будет организован подвоз воды.

Дьяченко добавил, что в целом в городе разрабатывается программа реконструкции водопроводной системы, реализация которой уже началась, она позволит нам избежать таких ситуаций в будущем. Предстоит работа по замене труб, большинство из которых не менялись несколько десятков лет.

Ранее власти Краснодарского края отмечали, что риск аварий на сетях существует во всех муниципалитетах региона, так как коммунальная инфраструктура создавалась в советское время и постепенно изнашивается. С 2019 года планировалось увеличить финансирование на содержание сетей.