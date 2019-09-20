Дагестанская книжная ярмарка и антитеррористический книжный форум стартовали в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Дагестанская книжная ярмарка "Тарки-Тау 2019" и антитеррористический книжный форум-фестиваль стартовали в Махачкале. Торжественное открытие мероприятия состоялось в четверг в национальной библиотеке Республики Дагестан им. Расула Гамзатова, участие в нем приняли первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов, министр информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Сергей Снегирев, председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов, руководители театров, библиотек, журналисты.

Дагестанская книжная ярмарка "Тарки-Тау 2019" проходит с 19 по 21 сентября. В этом году в рамках нее состоится и антитеррористический книжный форум-фестиваль "Литература против террора". Организаторами являются министерство культуры Дагестана и библиотека им. Расула Гамзатова.

"Книжная ярмарка "Тарки-Тау" в восьмой раз открывается в столице нашей республики. Для всех нас это большое значимое событие, настоящий праздник живого слова. Всем большое спасибо за энтузиазм", - сказал на открытии Карибов.

По его словам, география ярмарки постоянно расширяется, в том числе благодаря программе поддержки национальных литератур народов России. "Сегодня мы встречаем наших друзей из 18 регионов нашей страны. Желание посетить ярмарку выразил и специальный гость из дальнего зарубежья - канадский поэт Рэнди Коэн", - отметил первый вице-премьер.

Он добавил, что по традиции в расписании книжной ярмарки предусмотрен день национальной литературы, что способствует "предметному ознакомлению с лучшими литературными достижениями многонациональной творческой интеллигенции страны".

Более 20 издательств-участников

Куратор "Тарки-Тау 2019" Марат Гаджиев сообщил ТАСС, что в ярмарке принимает участие более 20 издательств.

"Этого события мы ждали целый год. В этом году к нам присоединилась программа поддержки национальных литератур народов России. Они привезли представителей 15 регионов - от Якутии до Петрозаводска. Все эти дни будем говорить о проблемах национальных языков. День открытия посвящен национальной литературе. И все презентации так или иначе связаны с презентациями национальных языков России, Дагестана", - сказал Гаджиев.

Магомед Ахмедов в своем выступлении отметил, что с каждым годом "этот замечательный книжный фестиваль расширяется и собирает все больше друзей".

"Литература, поэзия для Дагестана всегда были сродни молитве. И сегодня дагестанская литература, дагестанская поэзия - это моление перед нашими горами, нашей родиной, перед матерью, перед страной, перед тем, что нам дорого. И все это воплощается в книге. И книга как всегда остается лучшим другом человека, которая никогда нас не предаст и будет верной до конца нашей жизни", - сказал председатель Союза писателей республики.

Концентрированное счастье

Книжная ярмарка, по словам литературного критика, председателя жюри "Тарки-Тау 2019" Константина Мильчина, - "концентрированное счастье на протяжении нескольких дней". "И то, что вы здесь видите - настоящее счастье", - сказал Мильчин.

Директор департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи РФ Екатерина Ларина сообщила ТАСС, что "Тарки-Тау" - это "такое живое начинание, которое поддерживается на региональном уровне".

"И при этом это не просто как республиканское [мероприятие] - вижу гостей из других регионов. Это очень радует, потому что это правильное направление, когда развитие и сохранение национальных культур [происходит] с уважением друг к другу. Очень приятно, что это не искусственно посаженный саженец, а живой росток, который вот так вырос. И видно, что он ветвится и у него есть собственная сила", - сказала Ларина.

Для всех читателей

По словам организаторов, программа ярмарки "очень плотная и рассчитана на все возраста читателей".

В первый день была развернута расширенная экспозиция литературы по антитеррору, а также состоялся круглый стол по вопросам состояния современной национальной литературы. Кроме того, открылся региональный этап Чемпионата по чтению вслух на русском языке "Открой рот", финал которого пройдет 21 сентября.

20 сентября запланирован литературный конкурс для школьников 4-5-х классов "Огни Тарки-Тау", 21 сентября этот же конкурс пройдет среди учеников 8-11 классов. Кроме того, в пятницу в Дагестанском госуниверситете пройдет публичная лекция филолога Бориса Орехова.

Также в рамках книжной ярмарки запланирована презентация Программы поддержки национальных литератур народов России и Серии антологий современной литературы народов России, а Театр поэзии откроет международную выставку экслибриса "Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!", посвященную 220-летию поэта и персональную выставку московского художника-иллюстратора Алексея Бобрусова. Там же откроется Большой поэтический вечер "Салам, Махачкала", в рамках которого поэты России и Дагестана будут выступать на одной сцене.

21 сентября будет посвящен Детской литературе. В этот день пройдут десятки встреч таких детских писателей, как Елена Усачева, Илья Ильин, Феликс Маляренко и другие, в библиотеках города, в Национальной библиотеке пройдут показы мультфильмов, предоставленных для "Тарки-Тау" Суздальским фестивалем анимационного кино.

Вечером того же дня на закрытии ярмарки жюри объявит "Лучшие книги "Тарки-Тау-2019" по 11 номинациям. В этом году учрежден приз за издание антитеррористической направленности.

О книжной ярмарке

"Тарки-Тау" впервые прошел в 2012 году по инициативе Кавказской литературно-художественной газеты "Горцы" и национальной библиотеки республики. В разные годы участниками фестиваля были писатели Мария Семенова, Магомедрасул Расулов, литературоведы Мариэтта Чудакова и Владимир Новиков, поэт и переводчик Максим Амелин и другие. Фестиваль проходит в рамках Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Дагестане.