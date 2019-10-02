Хакатон — это по-русски. В Казани прошел самый массовый в мире конкурс IT-специалистов

Режим хакатона перекликается с менталитетом российского человека, который справляется с любыми задачами в режиме недостатка времени, считают конкурсанты. Опыт подсказывает им брать с собой на соревнования "пледик и тапочки", чтобы поспать на месте хоть пару часов и "презентовать проект без мешков под глазами"

Финал конкурса IT-специалистов "Цифровой прорыв" (флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей"), который завершился в Казани, собрал свыше 3 тыс. участников и установил мировой рекорд Гиннесса по самому массовому хакатону. У команд из разных регионов России было 48 часов, чтобы предложить прорывные решения для цифровой экономики. ТАСС рассказывает о российских программистах, дизайнерах и об их умении за два бессонных дня решить задачу любой сложности. Пройти перепись, играя Команда Holy UX — это четыре человека из Санкт-Петербурга: 30-летний капитан Алексей Ивакин, 33-летняя дизайнер Наталья Федорова, разработчики 28-летний Олег Марьин и 27-летняя Анастасия Редченкова. Ребята в финале конкурса работали над задачей Росстата. Им нужно было создать приложение для переписи населения, чтобы увеличить процент граждан, задействованных в этой процедуре онлайн, и уменьшить расходы на всю кампанию. "Мы разработали мобильное приложение для привлечения граждан к самопереписи. Создали в нем ряд игровых механик для вовлечения в процесс, форму анкеты переписи, разработали промосайт, где показали, как данные о переписи населения могут быть использованы рядовыми людьми. Показали новые подходы к визуализации данных, как качество этих данных влияет на жизнь людей", — рассказывает Алексей Ивакин. С этой разработкой команда стала одной из лучших в своем треке. На все вопросы ребята отвечают, продолжая мысли друг друга. Сложно поверить, что до начала конкурса они не были знакомы. Не хватало сна, трудности были на всех этапах, но на результат это не повлияло. Выбирали задание, исходя из собственных навыков, признается Наталья. В команде два сильных дизайнера, включая капитана, и два разработчика в разных областях: Олег — специалист в мобильной разработке, Настя — в веб-разработке. Один из принципов команды — "лучше хорошая идея, сделанная плохо, чем плохая идея, сделанная хорошо".

"Изначально выбирали стратегию и трек, связанные с решением задач за счет дизайна, за счет пользовательского опыта. Мы в продукт стараемся максимально привнести историю правильного комфортного взаимодействия, вовлечения, удобства, то есть решаем инструментами дизайна и пользовательского опыта стандартные задачи, которые такими методами обычно не решаются. Наверное, это наше конкурентное преимущество", — говорит Ивакин. Рабочий режим хакатона очень хорошо ложится на менталитет российского человека, который справляется с любыми задачами в режиме недостатка времени, считают конкурсанты. "Формат хакатона воспитывает эту культуру. Если рассматривать хакатоны конкретно в России, то здесь есть национальные особенности, которые способствуют развитию такой культуры. Есть такая поговорка: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Хакатон именно про это", — поясняет Олег Марьин. Его коллеги по команде смеются. "Это реально так, это русское IT. У нас половина истории [страны] — это сплошной хакатон", — добавляет Алексей. Для команды важно, чтобы решения и идеи, которые прозвучали на "Цифровом прорыве", были услышаны государством и реализованы. "Больше всего меня волнует, чтобы все, что сейчас происходило, было бы не ради самого мероприятия. Если все это не будет выходить за рамки таких мероприятий, это печально и грустно. Идеи здесь есть просто суперкрутые", — говорит Ивакин. Волонтер в один клик 29-летний участник команды "Стимул" Нестор Архангельский приехал из Ульяновской области. Он учится в магистратуре педагогического университета и работает в IT-секторе. По словам Нестора, сейчас он фактически получает третье образование, а еще освоил менеджмент и инженерную специальность. С ним в команде ребята из Грозного и Калининграда. Их работа была посвящена созданию приложения, которое позволит организаторам мероприятий находить волонтеров, а тем, в свою очередь, выбирать интересные активности для себя. По словам Нестора, на крупные мероприятия вроде Универсиады в Казани или чемпионата мира по футболу 2018 года в России набрать добровольцев несложно.

Описание Нестор Архангельский © Диана Самохина/ТАСС

"А вы представьте, что вам нужно просто убраться во дворе или вы хотите очистить русло реки, когда нужно не так много волонтеров, когда нет этого ресурса? Вам нужно буквально от пяти до ста или до тысячи человек. И для этого сложно найти людей", — рассуждает он. Его цифровое решение — это создание на базе социальной сети "ВКонтакте" приложения, которое работало бы в качестве паспорта для волонтера. "То есть мы говорим про приложение, которое имеет два вида окна. Ты можешь выбрать: либо ты организатор мероприятия, либо ты волонтер".

Спецпроект на тему "Девушка, да вы пожарный" Как я была волонтером в хосписе

Приложение позволяет организатору найти подходящие мероприятия, где он может стать администратором, а волонтеру — подобрать подходящий для себя проект. "Имя, фамилия, знание языка, мы также подумали о том, что можно добавить несколько граф наподобие "размер одежды", "наличие медкнижки", порой для некоторых волонтеров это необходимо", — говорит участник. Сейчас программист удаленно работает сразу над несколькими проектами, в том числе сотрудничает с филиалом американской компании. Нестор говорит, что перед ним стоят интересные задания для банков из топ-10 и для компаний, которые занимаются логистическими услугами. Финал "Цифрового прорыва" — не первый для Нестора хакатон. Например, он участвовал в одном из московских турниров, посвященных машинному обучению. "У нас там был проект, связанный с цифровой медициной, ранней диагностикой, нейронными сетями, которые могут по снимкам УЗИ помочь специалистам выявить заболевания, такие как внематочная беременность, на ранних стадиях", — говорит Архангельский. По его мнению, хакатон полезен тем, что если бы команда делала то же самое в обычном режиме, например, у себя дома, то разработка заняла бы неделю. "Здесь мы это сделали гораздо быстрее, время подгоняло. Когда уже не в первый раз на хакатоне, ты уже понимаешь, к чему ты готовишься, берешь с собой пледик, шортики, форму, чтобы можно было спокойно поспать, тапочки, само собой", — смеется он. VR — не только для игр Супруги Анастасия и Кирилл Скосыревы — участники команды AVM. Им по 22 года, и они учатся в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете (ННГУ) им. Лобачевского. "Цифровой прорыв" — их первый хакатон. Скосыревы уверены, что технологии виртуальной реальности нужно популяризировать, поскольку большинство людей думают, что VR существует только для игр. Суть задания, которое получила команда, — применить дополненную реальность для сборочных операций в промышленных предприятиях. AVM предложила сборочную инструкцию в дополненной реальности, в которой показан порядок действий. Система также контролирует ошибки, допущенные сборщиками, и отправляет отчеты технологам. Анастасия закончила бакалавриат, сейчас она учится на первом курсе магистратуры, Кирилл завершает пятый курс специалитета. После выхода в финал "Цифрового прорыва" с командой связалось руководство их вуза и предложило развивать проекты на базе ННГУ.

Описание Анастасия и Кирилл Скосыревы © Диана Самохина/ТАСС

"Сейчас у нас все в режиме запуска. Первый проект — обучающие образовательные курсы для юных программистов на базе ННГУ. Также в этом году при поддержке правительства в университете открылось медицинское направление, мы очень хотим попробовать запустить и внедрить виртуальные тренажеры для медиков, чтобы они учились не на живых людях, а, скажем так, на виртуальной реальности, чтобы набраться опыта", — говорит Анастасия.