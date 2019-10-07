Взрывоопасный груз затонувшего в 1942 году теплохода поднимут и уничтожат в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Операция по поднятию с 30-метровой глубины и уничтожению взрывоопасного груза теплохода "Жан Жорес", затонувшего у берегов феодосийской бухты в январе 1942 года, началась в понедельник в Крыму. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в городе Феодосия началась подготовка к проведению специализированных работ на глубине около 30 метров на затонувшем теплоходе "Жан Жорес". Проведен осмотр и подготовка места для швартовых работ. Организовано закрытие района проведения работ для движения маломерных судов, обеспечена техногенная безопасность, а также патрулирование прибрежной зоны. Операция по поднятию и утилизации взрывоопасных предметов путем подрыва будет проводиться на специально отведенном полигоне", - говорится в сообщении.

Теплоход "Жан Жорес" участвовал в Керченско-Феодосийской десантной операции и подорвался на магнитной мине, когда возвращался в порт после авианалета, говорится в сообщении. "После долгой борьбы за жизнь, под обстрелами противника, было принято решение затопить корабль", - отмечается в сообщении.