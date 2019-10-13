Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой

Похороны пройдут на Сторожевском кладбище в Саратове
Описание
© Валентина Брыкалина/ТАСС

САРАТОВ, 13 октября. /ТАСС/. В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Девятилетняя девочка 9 октября пропала по дороге в школу в Саратове. К ее поискам подключились сотни людей. Вечером 10 октября тело ребенка было обнаружено в районе гаражей между домом девочки и школой.

В воскресенье у храма апостолов Петра и Павла собрались сотни жителей Саратова, чтобы попрощаться с девочкой, некоторые пришли с детьми. Многим не хватило места в храме и они остались снаружи.

Во время обряда отпевания в храме присутствовали родственники девочки, ее одноклассники, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, глава Саратова Михаил Исаев, вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Многие пели слова молитвы вместе со священнослужителями, почти все принесли с собой цветы. После отпевания в храме началось прощание. Похороны девочки состоятся на Сторожевском кладбище в Саратове.

По данным следствия, в убийстве девочки подозревается мужчина, который был ранее судим за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Он признал вину в содеянном и 12 октября был арестован.

Теги
РоссияИсаев, Михаил АлександровичСаратовская область
Реклама на ТАСС
В УГИБДД по Башкирии назвали предварительную причину аварии с автобусом в Уфе
Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, стал виновником ДТП
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС