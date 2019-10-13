Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой

САРАТОВ, 13 октября. /ТАСС/. В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Девятилетняя девочка 9 октября пропала по дороге в школу в Саратове. К ее поискам подключились сотни людей. Вечером 10 октября тело ребенка было обнаружено в районе гаражей между домом девочки и школой.

В воскресенье у храма апостолов Петра и Павла собрались сотни жителей Саратова, чтобы попрощаться с девочкой, некоторые пришли с детьми. Многим не хватило места в храме и они остались снаружи.

Во время обряда отпевания в храме присутствовали родственники девочки, ее одноклассники, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, глава Саратова Михаил Исаев, вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Многие пели слова молитвы вместе со священнослужителями, почти все принесли с собой цветы. После отпевания в храме началось прощание. Похороны девочки состоятся на Сторожевском кладбище в Саратове.

По данным следствия, в убийстве девочки подозревается мужчина, который был ранее судим за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Он признал вину в содеянном и 12 октября был арестован.