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В УГИБДД по Башкирии назвали предварительную причину аварии с автобусом в Уфе

Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, стал виновником ДТП

ТАСС, 13 октября. Водитель легкового автомобиля, с которым столкнулся автобус у Уфе, по предварительным данным, стал виновником этого ДТП. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Башкирии.

"По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя ВАЗ-2109. По факту ДТП проводится поверка, также будут проведены необходимые экспертизы", - сказал собеседник агентства.

В субботу, около 21:00 мск, автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, после чего врезался в столб. Автобус двигался по маршруту № 249. В салоне находилось около 20 человек. Ранее сообщалось о десяти пострадавших, по уточненным данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали 13 человек. Четверо их них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, остальные отпущены домой.

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РоссияБашкортостан
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