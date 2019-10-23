Когда город засыпает. Чем занимается ночной мэр Ульяновска

Полгода назад в Ульяновске появился ночной мэр. Им стал 27-летний активист Павел Андреев. Это вторая в России ночная мэрия — первая была создана в Казани в 2017 году. Павел Андреев рассказал ТАСС о том, что это за проект и как он работает в его городе

Как настоящий орган власти, ночная мэрия размещается в одном из домов на центральной улице Ульяновска — Гончарова, арендует здесь офис. Здание расположено прямо напротив сквера знаменитого писателя, где установлен не только памятник Ивану Гончарову, но и памятник дивану героя его романа Ильи Обломова. По сути, цель ночной мэрии состоит в том, чтобы диван не был единственным прибежищем человека после работы. "Рулим досугом" — первое, что написано на странице этой структуры в соцсети. "Ночная мэрия нужна для тех, кто рассматривает возможность после рабочего дня чем-то активным еще заниматься, — объясняет Павел. — Не у всех есть такая потребность, мы это понимаем. Некоторым просто хочется прийти домой и лежать, у некоторых потребность в активной жизни возникает только раз в месяц, у некоторых — раз в неделю, у некоторых — каждый день". Впервые такие мэрии появились в европейских городах. В конце 1990-х ночная жизнь шагнула из клубов и баров в традиционно дневные заведения: прошли ночные акции в музеях и библиотеках. Культурную жизнь современных больших городов пришлось переосмысливать, поскольку она окончательно стала круглосуточной. Индустрия вечернего досуга привлекает горожан и туристов, приносит деньги, но нередко создает проблемы для местных жителей: шум, мусор, многолюдные компании на улицах. Ночные мэрии были придуманы для того, чтобы регулировать эту ночную жизнь, решать проблемы и улаживать конфликты. Такие структуры есть в Берлине, Амстердаме, Лондоне, Париже. Как правило, входят в них диджеи, владельцы ночных клубов, менеджеры проектов. Они следят за тем, чтобы культурная жизнь города в ночное время развивалась там, где ее мало, и никому не мешала там, где ее много.

Описание Бесшумный кинопоказ короткометражных фильмов на центральной улице Ульяновска © Личный архив Павла Андреева

"Наша задача — получать информацию у всех тех, кто не работает в администрации города, но организует вечерние кинопоказы на открытых площадках, музыкальные, танцевальные проекты в городе, у коммерческих компаний, баров, ресторанов, которые тоже делают какую-то культурную афишу в своих заведениях, у театров, музеев", — объясняет Павел. Андреев занимался организацией разных культурных проектов — в Ульяновске, например, известны его экскурсии по заброшенному парку Дружбы народов. В августе прошлого года губернатор региона Сергей Морозов осматривал этот парк и предложил Павлу создать новую структуру. "Это была не выборная история, было предложение от губернатора рассмотреть возможность занять пост ночного мэра и начать думать о культурно-досуговой жизни города в вечернее и ночное время. <...> Много времени ушло на то, чтобы понять, как это можно сделать, изучить опыт, как это делают другие страны и города, где уже есть такой проект", — рассказывает Павел. Танцы в наушниках Куда пойти — только один из вопросов для ночной мэрии. Но важно еще и как пойти, на чем приехать и уехать и безопасно ли это. Вот, например, освещение. Сейчас в городе подсвечивают фасады зданий, рассказывает Андреев. Этим занимаются комитет по благоустройству и комитет по культурному наследию, света на улицах становится больше.

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"У меня еще вопрос по времени работы освещения, потому что, например, на эспланаде, в центре города, где расположены гостиница "Венец", Ленинский мемориал, бульвар Новый Венец, свет включается летом в 22.00, выключается в 00.00. В конце августа несвоевременно включать свет в 22.00, нужно в 21.00. В 00.00 в июле слишком рано выключать, потому что все только выходят погулять или посидеть на лавочке", — объясняет он. Еще одна проблема — общественный транспорт. Уехать на маршрутке или трамвае в городе после 21.00 еще с трудом, но можно, а уже после 23.00 нельзя. "Все сценарии каких-то европейских экспериментов пришли к тому, что общественный транспорт должен быть городским, а не частным. Это и дополнительные деньги в бюджет, это и возможность удовлетворять потребности некоторых жителей, например, которые до 00.00 находятся в центре, или даже до 01.00–02.00", — говорит Андреев. Но и то, что куда-то нужно ехать, — само по себе требует осмысления. Чтобы развивать культурную жизнь не только в центре, но и на периферии города, ночная мэрия запустила серию удаленных экскурсий и мероприятий, в том числе и бесшумных, в разных районах. Их особенность в том, что все участники надевают наушники — это позволяет устраивать вечерние кинопоказы, дискотеки и танцевальные проекты вечером и ночью, не мешая жителям. "Хотим посмотреть, в каких районах более заинтересованная в ночной жизни аудитория проживает. Может быть, это будет аргументом для какого-то бизнеса, чтобы там что-то открывать", — говорит Андреев.

Описание Музыкально-танцевальная прогулка по ночному городу © Личный архив Павла Андреева

Павел намерен изменить репертуар радио на главной площади Ульяновска — Соборной. Он считает нужным поддержать местных музыкантов, транслируя их композиции в определенные дни недели и часы. "Инфраструктура на площади Соборной достаточно интересная в том плане, что там оборудованы скейт-парк, кольца для баскетбола, играют во фрисби. Там есть такой социокультурный плацдарм, достаточно много молодежной аудитории, а играет какое-нибудь радио, музыкальные вкусы которого не соответствуют интересам слушателей", — объясняет ночной мэр.

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А еще культурные мероприятия должны быть доступны по цене. "Может быть, какие-то другие форматы оплаты внедрять. Например, сейчас очень популярна система свободных взносов", — рассуждает Павел. Ночная мэрия — не эвент-агентство, как думают многие, а скорее продюсерский центр, объясняет он. Их работу иногда критикуют, считая, что структура должна проводить много мероприятий. "Мы должны придумывать, как это все без нас должно происходить. Ну и, конечно, мы должны об этом рассказывать, а как иначе", — говорит Андреев. И совещания в баре Очевидный вопрос — трудится ли ночной мэр по ночам. "Мой рабочий день не регламентирован вообще. Бывает, что ты работаешь 22 часа в сутки. Не работать днем мы не можем, потому что мы мостик между обществом и административными структурами, которые работают до пяти-семи вечера. Там, кстати, много энтузиастов, которые работают и до ночи", — рассказывает Павел. Первые звонки ночной мэр принимает в восемь утра, потому что в это время начинает работать администрация города. Но могут позвонить и в пять — в это время уже бодрствует "дневной" мэр — глава города Ульяновска Сергей Панчин. "В основном работаю круглосуточно, сплю, когда приходится. Иногда даже ночью удается это сделать", — говорит Андреев. Сегодня утром Павел уже успел встретиться с главой Ленинского района Михаилом Сычевым, работал в жюри конкурса местного департамента культуры, обсудил и доработал с режиссером городскую праздничную программу. Затем — планерка с коллегами из ночной мэрии, ну а вечером — встреча с друзьями. В выходные — переговоры и совещания.

Описание Павел Андреев (в центре) и его ночная мэрия © Наталья Хороших/ТАСС

"Совещания у нас проходят необычные, не как в администрации совещаются, при этом мы и туда тоже ходим. Это не скучные заседания в правительстве, они проходят в неформальной обстановке. Мы пользуемся партнерскими площадками для их проведения", — говорит он. Совет ночной мэрии может пройти в клубе, баре или ресторане, но это не банкет. "Мы представляем проекты, которые сделали за предыдущий месяц, рассказываем, кого мы поддержали, кому помогли. Ребята, с которыми мы работали, делятся тем, как это было, почему им важно сотрудничать с офисом ночной мэрии. Плюс все обмениваются в свободном режиме своими планами и идеями", — рассказывает Андреев. Работы много, зарплаты — нет Как и в большинстве европейских городов, ночной мэр не должность, а проект. В Ульяновске "Ночная мэрия" — совместная программа городской администрации и общественной организации "Молодежный инициативный центр". Поэтому зарплату Павлу не платят. Он зарабатывает себе на жизнь, проводя семинары, тренинги и различные образовательные программы. Официально Андреев — советник главы города на общественных началах по вопросам культуры и молодежи.

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