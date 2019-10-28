Из Новосибирска выдворят 16 иностранцев из ТЦ рядом с рынком, где произошла массовая драка

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией провели проверку в торговом центре "Хилокский", находящимся рядом с Хилокским рынком, где ранее произошла массовая драка со стрельбой. В результате проверки 16 иностранных граждан были помещены в спецприемник, готовятся материалы для их выдворения из РФ. Об этом в ходе оперативного совещания в областной администрации сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Новосибирской области Вадим Еременко.

"Осуществлена проверка места массового скопления иностранных граждан на территории торгового центра "Хилокский". В результате проверено 170 иностранных граждан и составлено 18 административных протоколов. 16 иностранцев помещено в спецприемник, осуществляется сбор материалов для принятия решения об их выдворения за пределы РФ", - сказал Еременко.

В начале октября в Новосибирске на прилегающей к Хилокскому рынку территории произошла драка со стрельбой с участием граждан Киргизии, в столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Пять человек после конфликта обратились за медицинской помощью, двое были госпитализированы. Как сообщал ТАСС источник в органах власти, конфликт возник у торговцев рынка с охранной компанией, от услуг которой они отказывались. По данному факту было возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ, арестованы два человека.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодоовощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.