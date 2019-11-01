Нарушенное после прорыва трубы отопление жилых домов на юге Петербурга восстановлено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Теплоснабжение и подача горячей воды восстановлены в многоквартирных жилых домах во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга после устранения последствий прорыва трубы с горячей водой на улице Олеко Дундича, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Накануне в результате прорыва трубы с горячей водой пенсионер получил множественные ожоги и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В данный момент подача тепла в адрес двух многоквартирных жилых домов по адресу ул. Олеко Дундича осуществляется в штатном режиме. Коммунальные службы проинформированы для дальнейшей наладки внутридомовых систем. Первого ноября в 16:40 мск специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонтные работы", - отметил собеседник агентства.

В четверг для ликвидации дефекта было временно ограничено движение транспортных средств по улице Олеко Дундича между Будапештской и Бухарестской улицами.

Прокуратура проверяет соблюдение закона при содержании и обслуживании теплосетей, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования.