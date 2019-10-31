Один человек пострадал в результате прорыва трубы с кипятком на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате прорыва трубы с горячей водой на юге Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, мужчина получил ожоги и находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе теплоэнергетического предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга", технологическое нарушение на тепломагистрали зафиксировано по адресу: ул. Олеко Дундича, 20, к. 1.

Ограничено автомобильное движение от Будапештской до Бухарестской улицы. В зоне прорыва находятся несколько автомобилей. Специалистам удалось остановить утечку воды, и сейчас они приступили к ремонтным работам.

В новость внесены изменения (16:16 мск) - добавлена информация о состоянии пострадавшего.