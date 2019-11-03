В Ингушетии 4 ноября похоронят убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата

"Либо сегодня в полночь, либо завтра утром тела будут транспортированы домой на самолете. Сейчас проводятся следственные действия и экспертиза. Похоронены они будут завтра", - сказал Бекмурзиев.

МАГАС, 3 ноября. /ТАСС/. Похороны убитых в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата нейрохирурга Ахмеда Эльджаркиева пройдут в республике 4 ноября. Об этом ТАСС сообщил председатель общественного совета МВД по Ингушетии Магомед Бекмурзиев.

По его словам, для республики смерть двоих молодых людей - большая трагедия.

"Смерть любого ингуша, который учился, в которого вкладывали усилия и знания родные и государство, который сам старался и достиг определенных высот, занял ответственную должность, пытался помочь своему региону, конечно, это большая утрата для республики, для мусульманской общины. И его брат - образованный молодой человек, врач, который спасал жизни людей. Для нас это большая утрата", - добавил собеседник агентства.

Эльджаркиева и его брата застрелил неизвестный в субботу вечером на улице Академика Анохина. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле. Для его розыска были введены планы "Перехват" и "Вулкан". Машину нашли у метро на юго-западе столицы.

В правоохранительных органах сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Он не пострадал.