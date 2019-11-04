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Коллективы из 14 регионов России выступили в Пятигорске в День народного единства

Гости праздника смогли посетить книжную ярмарку, мастер-классы, а также освоить искусство оригами
Описание
© Елена Березина/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Коллективы из 14 субъектов РФ выступили в Пятигорске в Ставропольском крае в День народного единства в рамках праздничной программы "Россия объединяет", сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

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История Дня народного единства

"В День народного единства столица СКФО принимает праздничный десант участников Фестиваля песен и танцев народов России. Пятигорчан поздравляют артисты из Владимира, Екатеринбурга, Петрозаводска, Улан-Удэ, Уфы, Элисты. Также музыкальные подарки подготовили танцевальные и вокальные коллективы Ставрополья и всех республик Северного Кавказа", - сказали в пресс-службе.

В центре города с самого утра открылись интерактивные площадки для детей и взрослых, выставки декоративно-прикладного творчества, фотозоны. Были представлены 10 национальных подворий, где желающие могли попробовать национальную кухню. В рамках арт-фестиваля "Град Мастеров" гости праздника учились резьбе по дереву, плетению из лозы и мыловарению.

Кульминацией Дня народного единства стал концерт на центральной сцене рядом с городской администрацией. Первый блок концертной программы был подготовлен школами Пятигорска, затем прозвучали поздравления официальных лиц и почетных гостей праздника, после чего выступили танцевальные и вокальные коллективы Ставрополья и всех республик Северного Кавказа. В частности, свои номера показали местные ансамбли "Веселуха", "Исток", "Хуторок", а также Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".

Рядом с концертной площадкой также развернулась книжная ярмарка, можно принять участие в интерактивах и мастер-классах, освоить искусство оригами или бисероплетения. Завершится праздничная программа "Россия объединяет" фейерверком на центральной площади города.

Фестиваль "Железное объедение"

В городе-курорте Железноводске День народного единства отметили большим гастрономическим фестивалем "Железное объедение", который собрал в парке имени Станислава Говорухина несколько тысяч человек, сообщила пресс-служба городской администрации. На площадке праздника гости смогли отведать блюда народов Кавказа.

По данным пресс-службы, самым зрелищным событием фестиваля стал "хинкали-батлл". Претенденты на победу в семь заходов поедали на скорость хинкали и плов. Каждый этап определял финалистов.

"Звание "Хинкали-man" досталось Александру Трофименко. Победитель съел на скорость семь порций хинкали. Приз за скоростное поедание плова завоевал Денис Бречко, а рекордсменом по употреблению безалкогольного пива стал Юрий Пугачев", - говорится в сообщении.

Желающих отведать плов, приготовленный по рецепту киномэтра Станислава Говорухина и переесть соперников оказалось 30 человек. Обладатели творческих способностей попробовали свои силы в конкурсах "Перетанцуй" и "Перепой".

День народного единства

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Государственный праздник установлен в честь важного события в истории России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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