К поискам пропавшего моряка с танкера "Залив Америка" привлечен глубоководный аппарат

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Поиски без вести пропавшего матроса с танкера "Залив Америка", на котором 2 ноября произошел взрыв грузового танка, продолжились во вторник с участием группы водолазов и глубоководного аппарата. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-судовладельца "Наяда".

По информации Росморречфлота, до сегодняшнего дня дно на месте взрыва оставалось неисследованным из-за сильного ветра до 16 м/с и высоких двухметровых волн.

"Сегодня к поискам привлечен глубоководный аппарат, также сегодня уже работают водолазы. В дневное время продолжается осмотр побережья, приняты все возможные меры для поиска пропавшего моряка", - сообщил представитель "Наяды".

Утром 2 ноября в морской спасательно-координационный центр во Владивостоке поступило сообщение о взрыве на танкере, находившемся в заливе Находка возле мыса Астафьева. По версии следствия, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из 12 членов экипажа двое погибли, их личности установлены, это старший помощник и матрос. Их тела подняты из воды, продолжаются поиски еще одного матроса.

ООО "Наяда" пообещала выплатить до 10 ноября семьям погибших членов экипажа по 1 млн рублей и взять на себя расходы по организации похорон.

По факту происшествия с российским танкером возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").