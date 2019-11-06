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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Возобновилась погрузка последних белух из бухты Средней для выпуска в Японском море

Животных транспортируют на судах "Профессор Кагановский" и "Зодиак"
' 'ТАСС/Ruptly''

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Погрузка оставшихся в приморской бухте Средней белух, которых планируется выпустить в Японском море, возобновилась после перерыва на ночь. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

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"Погрузка началась, погружена в ванну первая на сегодня белуха. Команда специалистов слаженно работает. Животным, которые провели ночь на теплоходе, поменяли воду, их состояние хорошее, активность нормальная", - рассказал представитель ТИНРО.

Процесс погрузки, по его словам, может занять много времени. Накануне он был прерван до захода солнца в связи с усилившимся ветром. Животных будут транспортировать на двух судах: "Профессор Кагановский" и "Зодиак".

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня; трех косаток выпустили 16 июля, еще трех - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа. В настоящее время в бухте Средней остается 50 белух.

Консилиум ученых Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 октября принял решение в связи с надвигающимися штормами выпустить 50 оставшихся белух в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника (Приморье), а не в Охотском море, как планировалось ранее. Погрузка на суда началась утром во вторник, когда на борт судна "Профессор Кагановский" были доставлены шесть животных.

Теги
РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в ПриморьеДальний Восток
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