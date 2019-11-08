СК проверит автодорогу под Калининградом, где сбили женщину с коляской

КАЛИНИНГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку участка автомобильной дороги в районе города Пионерский, где 4 ноября насмерть сбили женщину, которая шла вдоль трассы с малолетним ребенком в коляске. Об этом сообщили журналистам в пятницу в ведомстве.

"В четверг, 7 ноября, на одном из телеканалов в эфир вышел сюжет о резонансном дорожно-транспортном происшествии. В сюжете озвучена информация о том, что жители города Пионерский, идущие на дачи либо возвращающиеся с дач, попросту вынуждены идти по аварийной полосе автомобильной дороги, поскольку другого маршрута для пешеходов нет, что представляет реальную опасность для их жизни", - говорится в сообщении следственного управления.

Отмечается, что для проверки этих сведений следственными органами организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Трагедия произошла 4 ноября. В ДТП на автомобильной дороге в районе города Пионерский Калининградской области погибла молодая женщина, шедшая с коляской, а ее малолетнему сыну причинены тяжелые травмы.