В школах и детсадах НАО ужесточили пропускной режим после убийства мальчика в Нарьян-Маре

ТАСС, 12 ноября.Пропускной режим в детских садах и школах Ненецкого автономного округа (НАО) усилили после убийства ребенка в детсаду Нарьян-Мара. Об этом сообщила во вторник пресс-служба региональной администрации.

Местный житель Денис Поздеев 31 октября в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребенка. Мальчик умер на месте.

"В образовательных организациях Ненецкого округа дополнительно усилен пропускной режим. Теперь взрослые, в том числе родители посещающих школу и детские сады детей, не могут пройти в образовательное учреждение без специального пропуска", - говорится в сообщении.

Прорабатывается вопрос по внедрению электронной пропускной системы с помощью электронных чипов. Пока для родителей введены бумажные пропуска.

"Предполагается, что карточный режим будет действовать следующим образом: каждый родитель получит карточку, которая будет активна в определенное время. Также карта будет являться допуском в групповые ячейки. Так, попасть можно будет только в свою группу детсада и только в определенное время", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя департамента образования, культуры и спорта НАО Евгения Мелехина.

Также вступило в силу распоряжение департамента, которое позволяет родителям пройти в здание школы только по предварительной записи.