Снежные завалы, ледяные дожди и солнечные ванны. Чего ждать от погоды в ближайшие выходные

В Сибири стоят аномальные для ноября морозы под 40 градусов, на Дальнем Востоке бушуют циклоны, закрыты аэропорты и отменены теплоходы, на северо-западе и частично в центре — небывалые подтопления и ледяные дожди, а на юге страны, в Крыму и на Северном Кавказе, — загорают на пляжах и купаются в море. Чем вызваны погодные аномалии и чего ожидать в ближайшие дни

Дальний Восток пережидает циклоны Циклоны обрушились в четверг на регионы Дальнего Востока, под влиянием непогоды оказались Приморский и Хабаровский края, север Сахалинской области. Паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин и материк, закрылась в четверг утром из-за сильного ветра в Татарском проливе. Циклон обрушился на Сахалин еще 13 ноября, нарушено воздушное сообщение между севером и югом Сахалина, из-за волнения в море отменен регулярный рейс теплохода до Курил. В четверг циклон охватил 12 из 18 имеющихся в области районов, включая Курилы. На этих территориях объявлено штормовое предупреждение из-за метели и ветра до 15 м/с. В Приморье циклон из Китая со снегопадами стал причиной закрытия трех местных аэропортов — в поселках Терней, Дальнегорск и Кавалерово. Но наибольший удар нанесен по Хабаровскому краю: на побережье и в центральной части региона выпало около месячной нормы осадков, сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре. Часть выпавшего мокрого снега успела подтаять, а позже ударил мороз — дороги обледенели. Сейчас улицы Советской Гавани расчищают и посыпают специальной смесью, сообщили агентству в администрации района. К приходу циклонов готовятся на Камчатке и Колыме. Спасатели Камчатского края, Магаданской области объявили на 15 ноября экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми снегом с дождем и штормовым ветром, близким к ураганному: в пятницу ожидается сильный снег и ветер скоростью до 30 м/с. В Сибири и на Ямале ударили морозы В Западной Сибири установились аномальные для этого времени года 30-градусные морозы. Хоть они и не считаются у сибиряков сильными, но людей на улицах мало, заснеженные парки и скверы опустели. На Новосибирскую область и Алтайский край во вторник-среду обрушились снегопады, из-за чего столицы регионов оказались скованными 10-балльными пробками. Последствия продолжают активно ликвидировать — в Барнауле за два дня уже вывезли более 7 тыс. кубометров снега, в Томске на уборке улиц работает более 140 единиц техники.

Первые по-настоящему морозные дни установились в Ямало-Ненецком автономном округе — температура приближается к минус 30 градусам, что, впрочем, привычно в это время года. Маленькие жители Ямала лепят снеговиков и снежных баб во дворах, строят снежные горки и катаются на санках. На реках региона идет интенсивный ледостав, пассажиров с одного берега на другой перевозят суда на воздушной подушке. Однако морозы не напугали краснокнижного лебедя-кликуна, который облюбовал один из незамерзающих участков воды на Иртыше в черте Омска. "Эта тенденция из-за глобальных изменений климата. С эволюционной точки зрения птицам легче остаться здесь, на местах своего появления на свет, чем куда-то лететь", — рассказал ТАСС доктор биологических наук, орнитолог и председатель омской общественной организации "Экологическая вахта Сибири" Сергей Соловьев, добавив, что в техногенных промоинах на Иртыше остается пропитание для птиц. В Алтайском крае лебеди — постоянные зимние гости, их сейчас в Советском районе края около ста. С 30 ноября по 1 декабря в регионе в шестой раз проведут праздник, приуроченный к прилету лебедей и открытию зимнего туристического сезона, — "Алтайская зимовка". Снежные завалы и ледяные дожди на северо-западе и в Перми В Архангельске из-за сильного шугохода (движение скоплений первого рыхлого льда) на Северной Двине осложнено сообщение города с островами, где проживает около 7,8 тыс. человек. Во время ледостава людей перевозят буксиры. Из-за дрейфующего наслоенного льда буксиры зачастую не справляются, рейсы переносятся или задерживаются.

"Сейчас по распоряжению капитана морского порта Архангельск движение судов осуществляется под проводкой ледоколов. Утром на переправе Лесозавод №14 — Маймаксанский лесной порт было много шуги, поэтому буксир не мог пробиться. Сейчас ситуация стабилизировалась, переправа функционирует", — сказали ТАСС в пресс-службе администрации города. В ночь на четверг в Архангельске прошел ледяной дождь, на дорогах сильный гололед, из-за обледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельска было задержано 15 рейсов. Ледяной дождь прошел в начале недели в Пермском крае, дороги и тротуары покрылись льдом, почти все населенные пункты превратились в один большой каток, в результате жители Мотовилихинского района Перми решили открыть сезон катания на коньках. "У нас залили большую хоккейную площадку. Ворота, правда, еще не поставили, но тем не менее Мотовилиха, как всегда, впереди планеты всей", — комментируют жители. Несколько дней подряд соцсети были буквально завалены видеозаписями, на которых пермяки открывают окна своих автомобилей и наблюдают "второе стекло" изо льда.

На севере Карелии в приграничной Костомукше из-за обильных снегопадов возникли серьезные проблемы с уборкой дорог. Местные жители выкладывают в соцсети фото улиц и дворов, заваленных снегом. Люди пишут, что приходится передвигаться по тропам. Затопило регионы СЗФО и центра В самом западном регионе страны — в Калининградской области — осень 2019 года выдалась спокойной, в отличие от 2017 года, когда в ряде районов из-за непрекращающихся дождей пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. "Катаклизмов и аномалий этой осенью в области не произошло и не ожидается", — сказал ТАСС представитель областного Гидрометцентра, добавив, что погода остается в пределах обычных многолетних норм — пасмурно и дождливо. В области еще не везде деревья расстались с листвой, и пока не наблюдается никаких предвестников первого снега. Калининградцы привычно сетуют на хмурую и дождливую погоду, но с удовольствием проводят выходные на берегу моря или в уютных кафе.

За последние две недели в Новгородской области непогода фиксировалась несколько раз. Вечером 27 октября по всем районам региона пронесся ураганный ветер до 27 м/с, который оставил без электричества порядка 15 тыс. человек. В течение недели экстренные службы вернули электричество в дома жителей. Со 2 по 4 ноября в области выпала месячная норма осадков, которая привела к подтоплениям территорий в 11 районах области, водой оказались повреждены около 60 участков дорог. Последствия непогоды ликвидируют до сих пор. С 6 ноября на территории Новгородской области действует режим ЧС, спасатели сушат помещения, оценивается ущерб.

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Режим ЧС и повышенной готовности сохраняется и в Вологодской области, где 4−6 ноября выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе — в 2,5 раза, чего не фиксировалось за 60 лет метеонаблюдений. "Вода как резко к нам пришла 5−6 ноября, так же резко и ушла 9 ноября. Сейчас люди вернулись к обычной жизни, восстанавливают, сушат свои дома. Одна семья еще остается в пункте временного размещения. Их дом чиним всем миром, закупили стройматериалы, привлекли добровольцев, наш молодежный парламент", — рассказал ТАСС глава Вологодского района Сергей Жестянников. Вторая волна паводка ожидается в Костромской области, где к 9 ноября подтопило около 200 приусадебных участков, сейчас остаются подтопленными 23 участка в Чухломском районе. "Режим ЧС сохраняется в Солигаличском районе, он будет снят, когда последствия паводка ликвидируют. В регионе ожидаются осадки, подъем воды в реках, но такой силы паводка, как был ранее, скорее всего не будет", — рассказали ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. В Приволжье готовят сено для "пржеваликов" Сложившуюся в середине ноября погоду в Оренбургской области синоптики характеризуют как "тихую и ненастную с аномально повышенным температурным фоном для этого времени года на 2−7 градусов от климатической нормы". Тем не менее к грядущим холодам, снегопадам и пронизывающему ветру готовятся не только в городах и селах, но и в открытой степи, где на территории заповедника "Оренбургский" живут дикие лошади. "У нас природный заповедник, и животные, включая лошадей Пржевальского, должны, конечно, уже жить совершенно самостоятельно, но на всякий случай мы каждый год заготавливаем сено. Бывает такое природное явление-катастрофа — джут, это когда посредине зимы оттепель, идет дождь, а потом все замерзает и получается ледяная корка, которую нельзя пробить копытом. Тогда животные не могут кормиться и погибают, такое у нас было в зиму 2015/16 года, когда завезли первых французских лошадей. И если бы у нас не было резервного запаса сена, лошадям пришлось бы туго", — рассказала руководитель Центра реинтродукции (возвращения диких животных на территорию, где они некогда обитали, но по каким-либо причинам исчезли) лошади Пржевальского ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Татьяна Жарких. В Оренбургской степи сейчас живут 50 диких лошадей: 33 взрослые особи, остальные — жеребята. Для 12 "пржеваликов", как их ласково называют в заповеднике, эта зима будет первой. "Укрытия для лошадей мы не строили с самого начала: как есть в степи, так они и живут. У нас местность немного холмистая, мы так и называемся: Предуральская степь, здесь не так ровно, как в Монголии или Калмыкии, поэтому всегда, если лошадям необходимо, они найдут укрытие где-нибудь в овраге, за скалами или в лесопосадке, но они этого не любят. Даже в страшные морозы, когда −20…−25 градусов, ветер буквально выдувает душу, а лошади пасутся, просто поворачиваются хвостами к ветру, опускают голову и дремлют, а если уж совсем хочется спать — спят на снегу, особенно маленькие жеребята. Они, по-видимому, совершенно не чувствуют. Что для нас ужасный ледяной ветер, для них свежий, прохладный, нежный бриз", — полагает Жарких. В преддверии небольшого похолодания и прихода заморозков до –1 градуса в биосферном заповеднике имени Алехина в Курской области приступили к установке кормушек для птиц, оставшихся зимовать в регионе. Позже к акции присоединятся все школы и детсады области.

"Одна кормушка может помочь выживанию десятков птиц! Вплоть до марта их развешивают во дворах, скверах, на опушках городских лесопарков. Маленькую кормушку можно повесить за окном и со временем прилетающих птиц можно кормить с руки — они привыкают к заботе и не боятся", — отметили в отделе экологического просвещения заповедника. В Ульяновске в связи с потеплением сошел снег, и второй раз в год расцвела календула и даже распушилась верба. В Саратовской области вот уже несколько недель держатся туманы, из-за перепадов температуры на дорогах скользко, только с 1 по 12 ноября под колесами оказались 25 человек, сообщили ТАСС в ГИБДД по Саратовской области. А на юге загорают Осень этого года на юге европейской части России отличается обилием солнечных дней и теплом, что позволяет отдыхающим на Черноморском побережье принимать солнечные ванны, загорать и даже купаться в море. Осадков в Крыму не было уже три месяца, так что на востоке полуострова даже пересохли небольшие реки. "Мощный антициклон блокирует проникновение к нам фронтальных разделов, которые могут вызвать осадки и изменить характер погоды. Предварительный прогноз составлен до 20 ноября, и мы не ждем никаких изменений, разве что небольшое сезонное понижение температуры в конце периода", — сообщила начальник республиканского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В Ростовской области зафиксировано самое теплое в истории метеонаблюдений 7 ноября: 21,2 градуса. Однако в Гидрометцентре отмечают, что рекорд самого жаркого ноябрьского дня в городе не побит. В целом, по словам специалистов, такая теплая погода в это время фиксируется раз в три года. В связи с сухой погодой на Кубани уже неделю бушуют лесные пожары — горит травяная подстилка на территории ряда лесничеств, для тушения используются вертолеты. Причиной возгорания, по предварительным данным, стали умышленные поджоги либо просто неосторожное обращение с огнем отдыхающих. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в крае начали круглосуточно контролировать въезды в лесные массивы, также принято решение установить в регионе чрезвычайный класс пожароопасности. Такого теплого, солнечного и сухого ноября, как в этом году, в Волгограде не помнят даже старожилы: всего один небольшой дождик, и то ночью, за две недели ноября. В солнечной Адыгее, климат которой сравнивают с итальянскими, температура воздуха как в октябре, так и в ноябре превышает норму на три градуса. Это радует многочисленных туристов со всей страны, которые хотят насладиться хрустальным воздухом и удивительной красотой природных территорий: вереницы автомобилей перед выходными днями беспрестанно движутся в горную часть региона. Бабье лето на Кавказе В начале ноября на Ставрополье и в ряде республик Северного Кавказа выпал первый снег, который нарушил работу аэропорта Нальчика, привел к временному закрытию Военно-Грузинской дороги. В Кавминводах снегопад поломал ветки деревьев. Однако спустя несколько дней в субъектах округа вновь потеплело. В частности, на Ставрополье температура воздуха превышала днем 20 градусов.

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