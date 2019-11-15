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Северную часть главной магистрали Сахалина открыли для движения после циклона

Закрытыми остаются участок Стародубское - Макаров и автодорога Арсентьевка - Ильинское

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Управление автомобильных дорог Сахалинской области восстановило движение для всех видов транспорта по трассе Ноглики - Оха (северный участок главной автомагистрали Сахалина, соединяющей юг и север острова). Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе регионального главка МЧС.

"В связи с улучшением дорожных условий участок автодороги Ноглики - Оха открыт для движения", - говорится в распространенном сообщении.

Циклон пришел в регион 13 ноября. Сначала под его влияние попала только северная часть Сахалина и часть морской акватории, на юге и на Курилах наблюдалась солнечная погода без ветра и осадков. В четверг циклон охватил 12 из 18 имеющихся в области районов, включая Курилы. На этих территориях, а также в море у юго-западного побережья Сахалина объявлено штормовое предупреждение до субботы.

По-прежнему закрыты участок главной магистрали Сахалина на юге Стародубское - Макаров длиной в 161 км, а также автодорога Арсентьевка - Ильинское длиной почти в 30 км. Там нарушено междугороднее автобусное сообщение. Из-за непогоды отменили авиарейсы до Курильска (остров Итуруп, Курилы) и обратно, задержаны рейсы в Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Москву и внутрирегиональный рейс до Шахтерска.

Также остается нарушенным морское сообщение до Курил. В порту Корсаков затопило значительную часть территории. Жизни людей ничего не угрожает, инфраструктура, по предварительным данным, не пострадала, практически все суда покинули порт. Электроснабжение не нарушено. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Сейчас на Сахалине и Курилах идет снег, скорость ветра составляет до 15 м/c. Температура воздуха в Южно-Сахалинске опустилась с плюсовой до минус шести градусов. По информации синоптиков, погода постепенно начинает улучшаться.

Теги
РоссияСахалинская область
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