Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в колледже в Благовещенске
Обновлено 

Угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска нет

Двое из них остаются в тяжелом состоянии

ТАСС, 15 ноября. Угрозы для жизни троих пострадавших, госпитализированных после стрельбы в колледже Благовещенска, нет. При этом двое из них остаются в тяжелом состоянии, сообщили в пятницу главные врачи медицинских учреждений региона.

На эту тему
Стрельба в колледже в Благовещенске. Главное

"Угрозы для жизни (двоих пострадавших, которые находятся в Амурской областной детской клинической больнице - прим. ТАСС) на данный момент мы не видим", - приводит пресс-служба регионального Минздрава слова главного врача областной детской клинической больницы Руслана Белоуса.

Двое пациентов, которые находятся в областной клинической больнице, прооперированы. Один из них лежит в отделении детской политравмы в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Второй - в реанимационном отделении, в тяжелом состоянии.

"Выполняется весь спектр медицинских обследований и лечения", - подчеркнул Белоус.

Находящийся в городской больнице пострадавший также проперирован.

"Он находится в реанимации, состояние - стабильное, тяжелое. Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, введен в медикаментозный сон. Это обусловлено большим объемом повреждений мягких тканей", - пояснил Сучков ТАСС.

В новость были внесены изменния (5:36 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияАмурская областьСтрельба в колледже в Благовещенске
Реклама на ТАСС
На Кубани обнаружили античную дорогу IV-II веков до н. э.
Также археологи нашли несколько десятков амфор, женские украшения и монеты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС