Угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска нет

ТАСС, 15 ноября. Угрозы для жизни троих пострадавших, госпитализированных после стрельбы в колледже Благовещенска, нет. При этом двое из них остаются в тяжелом состоянии, сообщили в пятницу главные врачи медицинских учреждений региона.

"Угрозы для жизни (двоих пострадавших, которые находятся в Амурской областной детской клинической больнице - прим. ТАСС) на данный момент мы не видим", - приводит пресс-служба регионального Минздрава слова главного врача областной детской клинической больницы Руслана Белоуса.

Двое пациентов, которые находятся в областной клинической больнице, прооперированы. Один из них лежит в отделении детской политравмы в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Второй - в реанимационном отделении, в тяжелом состоянии.

"Выполняется весь спектр медицинских обследований и лечения", - подчеркнул Белоус.

Находящийся в городской больнице пострадавший также проперирован.

"Он находится в реанимации, состояние - стабильное, тяжелое. Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, введен в медикаментозный сон. Это обусловлено большим объемом повреждений мягких тканей", - пояснил Сучков ТАСС.

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