Власти Приамурья, где произошла стрельба в колледже, увеличат расходы на безопасность

ТАСС, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области намерены увеличить расходы на обеспечение безопасности объектов массового пребывания людей на 100 млн рублей в бюджете на 2020 год после инцидента со стрельбой в колледже. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, выступая в пятницу перед депутатами Законодательного Собрания региона.

"Вы помните, что на августовской сессии мы дополнительно увеличили бюджет на 80 млн рублей как раз на эти цели (на обеспечение безопасности). Средства пошли в четыре министерства, в ведении которых находятся подобные учреждения с большим количеством граждан, с массовым посещением граждан. Это Минобразования, Минспорта, Минздравоохранения и Минкультуры. Мы на второе чтение дополнительно предусматриваем еще около 100 млн рублей на следующий год. Думаю, что этих средств будет недостаточно. Будет корректировка, прошу нас поддержать", - сказал Орлов.

Он отметил, что важно решить вопросы технического характера на объектах, установить необходимые спецсредства в учреждениях, в первую очередь в учебных, отработать со службами, которые осуществляют их охрану.

В четверг начальник УМВД Амурской области Николай Аксенов заявил об изъянах в безопасности учебных заведений региона. Он же предложил усилить пропускной режим в учреждения образования, установить во всех зданиях входные металлодетекторы, организовать изучение морально-психологического климата в коллективах. Орлов поручил незамедлительно усилить меры безопасности в социальных и образовательных учреждениях региона.

При этом накануне мэрия Благовещенска по итогам проведенной инвентаризации сообщила, что все школы города оборудованы системами безопасности, в том числе тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения.