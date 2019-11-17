В Норильске прошел праздник оленеводов "Большой Аргиш"

НОРИЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Большой Аргиш", этнический праздник, посвященный жизни коренных народов Севера, прошел в воскресенье Норильске. Несмотря на сильный мороз, местные жители и гости смогли покататься на оленях, отведать традиционные блюда арктических кочевников, узнать мифы и легенды народов Таймыра, передает корреспондент ТАСС.

"Большой Аргиш", организатором которого выступает Агентство развития Норильска (АРН), прошел в регионе уже в шестой раз. "Аргиш" в переводе на русский язык означает "кочевье" или "путешествие". С кочевьем связана вся традиционная жизнь северных народов - оно формирует традиции, обычаи, неписаные законы и обряды.

"Повезло, что у нас сегодня нет ветра. <...> гости, которые приехали издалека, с материка: из Китая, Японии, Кореи почувствовали мороз. Сегодня минус 30, и так морозит, а они довольные ходят, говорят: "когда вернемся домой расскажем, что действительно были в настоящем зимнем городе, на Крайнем Севере". Расскажут, что сюда надо приезжать", - заявил журналистам глава Норильска Ринат Ахметчин.

Посмотреть на этнические традиции красноярского севера пришли и представители делегаций Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM), рабочая встреча которой прошла в Норильске, и победители творческого конкурса FusioNNow. "Мы специально совместили "Большой Аргиш" с рабочей встречей - таким образом, мы развиваемся все вместе", - сказал директор АРН Максим Миронов.

"Праздник считается хорошо проведенным, когда пришло много народу, и все довольны. Мы вместе с "Норникелем" и АРН (соорганизаторы мероприятия) сделали все возможное, чтобы насытить этот праздник различными мероприятиями", - подчеркнул глава города.

Морошка и сугудай

В воскресенье в самом центре Норильска выстроилось этническое стойбище - "Таймырская Ойкумена" - являющееся главным атрибутом фестиваля. Пять чумов олицетворяют пять таймырских этносов. За чашкой чая хозяйки чумов рассказывали истории из жизни в тундре и национальные сказки. Возле кочевых жилищ устроили катание на оленьих и собачьих упряжках.

"Мы видим, что "Аргиш" меняется. В этом году мы подключили новые площадки, закупили павильоны для зимней торговли, чтобы можно было купить горячий чай и сделать пребывание на свежем и морозном воздухе комфортнее. Уровень "Аргиша" из года в год становится выше", - сказал ТАСС Максим Миронов.

На полуострове Таймыр живут около 10 тыс. представителей коренных и малочисленных народов Севера (КМНС). Это эвенки, долганы, нганасаны, ненцы и энцы, многие из них до сих пор занимаются оленеводством и традиционными промыслами, такими, например, как резьба по кости.

Несмотря на 30,5 градусов ниже нуля, на площади было многолюдно. Молодые и пожилые, семьями и в компаниях собрались перед большой сценой. Участники праздника на открытом воздухе угощались мороженой морошкой и рыбными блюдами - сугудаем или строганиной.

Мифы севера

Главной идеей фестиваля этого года стали национальные сказки и легенды коренных народов Таймыра. В это воскресенье на улицах Норильска звучали истории о добре, о дружбе, о справедливости и родной земле.

"Это объединяющий всех жителей Норильска и Таймыра праздник. У меня мама из Смоленска, отец - с Урала, жена - из Красноярска, друзья разных национальностей. И мы все празднуем "Аргиш", привожу на него своих детей. Сын теперь просит рассказать о гагаре, которая со дна моря достала первую землю (ненецкая сказка о сотворении мира)", - рассказал ТАСС норильчанин Алексей.

В норильском кинотеатре "Родина" шел показ фильма Сергея Вахрушева "Книга моря", в сюжете которого переплетались истории охотников за китами и миф о женщине, родившей китенка. Театр сказочных теней "Легенда полярной ночи" работал в публичной библиотеке. Для любителей изобразительного искусства был организован мастер-класс по созданию комиксов о Севере, а актер Сергей Даданов читал отрывки из национальных сказок.

Врата северной сказки открыл перед посетителями Норильский заполярный театр драмы имени Владимира Маяковского со своим уникальным спектаклем "Сны белой земли". Режиссер Евгений Ибрагимов и актеры театра показывали историю о сотворении мира, действо которой развернулось в Заполярье, историю первых людей, арктических Адама и Евы.

Актеры не произносили слов, вместо них историю вели звуки явлений природы, шум ветра и воды, крики птиц и животных, бубен шамана, звучали песни и заклинания северных народов.

На оленях в мороз

От желающих кататься на оленях не было отбоя. Каюр (погонщик оленей) Роман, у которого в хозяйстве стадо из 15 голов, рассказал ТАСС, что животных, развлекающих нынче норильчан и гостей северного города, доставили из отдаленного поселка Носок. "Они могут бежать со скоростью до 30 километров в час. Лучше всего они идут по снежной целине", - отметил каюр.

Художница из Нижнего Новгорода Анна Толкачева недавно несколько недель прожила в семье ненцев в Тухардской тундре. Она готовит фильм об их жизни и быте. "Они полностью зависят от оленей, олени диктуют им образ жизни, каждую неделю они аргишат (кочуют)", - рассказала она.

По словам начальника управления по делам коренных малочисленных народов Таймыра Елены Сотниковой, поголовье домашних оленей в регионе достигает 130 тыс.

Заместитель председателя районного совета Таймыра Сергей Сизоненко уверен, что оленеводство имеет огромный хозяйственный потенциал. "Мясо оленя диетическое, в нем нет холестерина, оно гипоаллергенно, из него можно делать детское питание. Для КМНС олень - это друг и кормилец", - поделился с ТАСС Сизоненко.

Мясо молодого оленя по вкусу немного напоминает печень. Это традиционная пища северных кочевников, рассказывают в этностойбище "Таймырская Ойкумена".

"Мясо оленя нужно часто кушать, оно силу дает и в мороз полезно", - посоветовала корреспонденту ТАСС хозяйка одного из чумов.