Мэр Пензы предложил изменить процесс испытаний теплосетей после ДТП с двумя погибшими

ПЕНЗА, 20 ноября. /ТАСС/. Мэр Пензы Андрей Лузгин предложил скорректировать процесс проведения испытаний теплосетей после ЧП с автомобилем, который упал в яму с кипятком. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте мэрии города.

"Регламент процедуры опрессовки сетей был разработан давно, надо его актуализировать, включить обязательное проведение фото- или видеофиксации. Члены комиссии должны лично участвовать в этой работе, а не ограничиваться формальной подписью под документами", - цитирует пресс-служба Лузгина по итогам проведения совещания в мэрии.

Теплосети в городе прошли подготовку к отопительному сезону. В настоящее время межведомственная комиссия из представителей областных и городских властей, МЧС и ресурсоснабжающих компаний проводит их дополнительное обследование.

"Необходимо сопоставить схему теплоснабжения города с градостроительным планом, посмотреть, где существуют риски, и предпринять необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность таких участков", - приводятся в сообщении слова Лузгина.

Во вторник на стоянке возле магазина на улице Аустрина, расположенной в удалении от центра Пензы, автомобиль "Lada Largus" провалился в яму с кипятком. Погибли двое мужчин. В качестве возможной причины власти называют повышенную транспортную нагрузку на участок дороги, под которым проходят теплосети.

В результате аварии также отключили тепло и горячее водоснабжение в 67 многоквартирных домах, трех школах и трех детсадах. Сейчас оно восстановлено. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).