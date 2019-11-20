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Снесший автокраном надземный пешеходный переход водитель заплатит более 4,7 млн рублей

Помимо этого, суд назначил подсудимому 360 часов обязательных работ

ТЮМЕНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Тюменский водитель, который в мае 2019 года разрушил надземный переход стрелой автокрана, заплатит более 4,7 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте прокуратуры Тюменской области.

"19 ноября мировой судья судебного участка №3 Тюменского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Тюмени. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ ("Уничтожение чужого имущества в крупном размере"). Размер ущерба, причиненного федеральному управлению автомобильных дорог "Урал", составил более 5,1 млн рублей.

, кроме того, взыскал с него в счет возмещения ущерба свыше 4,7 млн рублей (400 тыс. рублей возместила страховая компания - прим. ТАСС)", - говорится в тексте.

Инцидент произошел 17 мая 2019 года на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск. Водитель принял заказ на перевозку вагона-бытовки из села Каскара Тюменского района в областной центр. Делал он это на автомобиле с автокраном. В момент подъезда к надземному пешеходному переходу он не опустил стрелу, в результате чего модульная конструкция была разрушена.

Теги
РоссияТюменская область
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