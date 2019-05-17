Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск. Движение машин в сторону Тюмени ограничено, сообщили в пятницу ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

"В районе деревни Тураево автокран не опустил стрелу и врезался в надземный пешеходный переход. Пострадавших нет, однако движение в сторону Тюмени ограничено", - сказали в отделе.

В УГИБДД добавили, что на месте работают сотрудники ГИБДД.