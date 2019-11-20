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После аварии с попавшим в яму с кипятком автомобилем в Пензе без тепла остаются 6 домов

На месте работают десять аварийных бригад

ТАСС, 20 ноября. Шесть домов в Пензе остаются без отопления после отключения из-за аварии на сетях, в результате которой автомобиль провалился в яму с кипятком. Об этом в среду сообщила пресс-служба городской администрации.

"Теплоноситель подан ко всем потребителям, без отопления остаются только шесть домов на улице Лунинской", - сказали в пресс-службе.

Сейчас на месте работают 10 аварийных бригад. По данным администрации, отопление не удается подать из-за промерзших труб.

Утром во вторник на стоянке возле магазина на улице Аустрина, расположенной в удалении от центра Пензы, автомобиль "Лада Ларгус" провалился в яму с кипятком, погибли двое мужчин. В качестве возможной причины власти называют повышенную транспортную нагрузку на участок дороги, под которым проходят теплосети. В результате аварии также было отключено тепло и горячее водоснабжение в 67 многоквартирных домах, трех школах и трех детсадах, сейчас оно восстановлено. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Теги
РоссияПензенская область
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