Новые компетенции включены в программу чемпионата WorldSkills в Ненецком АО

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новые компетенции по лабораторному химическому анализу, социальной работе и сантехнике включены в программу IV регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Ненецком автономном округе, который открылся в понедельник в Нарьян-Маре. Как сообщила ТАСС начальник отдела регионального координационного центра WorldSkills Russia Ненецкого регионального центра развития образования Елена Туманова.

"У нас три новые компетенции: "сантехника и отопление", "лабораторный химический анализ" и "социальная работа". А всего восемь компетенций", - сказала она.

Молодые специалисты продемонстрируют мастерство в поварском деле, предпринимательстве, ветеринарии, электромонтаже, физической культуре и фитнесе. В чемпионате участвуют около 75 студентов профтехучилищ и колледжей. Эксперты приехали из Москвы, Кургана, Казани, Котласа и Волгограда. Они будут не только оценивать работу участников, но и расскажут о своих направлениях на площадках для школьников. Для них пройдут профориентационные занятия Try-a-skill ("Испытай себя") по хлебопечению, физической культуре и спорту, ремесленной керамике и парикмахерскому искусству.

Чемпионат завершится 6 декабря, победители смогут представить НАО на отборочных соревнованиях перед финалом, которые состоятся после окончания цикла региональных чемпионатов во всех 85 субъектах РФ. Финал национального чемпионата пройдет летом 2020 года в Кемеровской области.

В 2018 году в III чемпионате НАО приняли участие около 50 студентов. Главные эксперты чемпионата приехали в Нарьян-Мар из Москвы, Тулы, Тольятти, Котласа и Казани. Ненецкий округ стал участником движения в октябре 2016 года. Первый окружной чемпионат "Молодые профессионалы" проходил в НАО в феврале-марте 2017 года по двум компетенциям: "поварское дело" и "дошкольное воспитание". Ранее представители округа принимали участие в мероприятиях, проводимых в рамках движения, вне конкурса.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.