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Мнение бизнеса учтут при разработке стратегии развития Северного Кавказа

Стратегию планируют разработать в течение 2020 года

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. Власти учтут мнение и предложения бизнес-сообщества по разрабатываемой стратегии развития Северо-Кавказского макрорегиона. Обсуждение перспектив развития округа с предпринимателями состоялось в рамках бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ", сообщила в среду ТАСС в кулуарах мероприятия заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Идеи и предложения, безусловно, будут учтены, мы подкорректируем те предложения, которые выдвигали органы власти. Власть смотрит где-то более крупно, бизнес приземляет, смотрит точечно, конкретные отрасли, направления развития, и это правильно", - сказала она.

Ранее в министерстве сообщали, что стратегию планируется разработать в течение 2020 года, свои предложения для включения в документ уже озвучили представители властей регионов СКФО. "Глобальный взгляд иногда может привести к ошибкам, мнение бизнеса обязательно учтем, будем вырабатывать меры, которые смогут развивать точки роста", - отметила Рухуллаева.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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