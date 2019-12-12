В КЧР будет реализована программа восстановления храмовых комплексов

ЧЕРКЕССК, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют начать восстановление храмов Нижне-Архызского комплекса и благоустройство его территории в 2020 году, сообщил в интервью ТАСС министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов.

"Что касается Нижне-Архызского историко-культурного и археологического комплекса, то руководством Аланского христианского центра разработана концепция архитектурного облика и развития этой площадки. Она подразумевает как восстановление самих храмов, так и благоустройство территории: там появятся прогулочная и детская зоны, откроются пункты общественного питания. В 2020 году начнем с благоустройства стоянки и комнат гигиены", - рассказал Эркенов.

По словам министра, властями на сегодняшний день проводится большая работа по развитию Аланского христианского центра. "Раньше на территориях вокруг памятников пасся скот, не было зон питания для туристов и мест отдыха для детей. Сегодня же все без исключения христианские храмовые комплексы в Карачаево-Черкесии защищены красивыми оградами, их территория понемногу приводится в порядок", - сказал он.

Министр добавил, что на территории центра продолжается работа сотрудников РГБУ "Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник им. М. О. Байчоровой". В 2019 году Аланским христианским центром при содействии Российской академии наук и поддержке Минтуризма КЧР была выпущена книга "Христианство в Алании" - объемное красочное издание, иллюстрированное фотографиями с мест проведения раскопок.