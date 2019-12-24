Кадыров сообщил о подписании постановления о создании в Грозном особой экономической зоны

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице "Вконтакте".

"Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Чечне на территории города Грозного особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с Дмитрием Анатольевичем, в ходе которого он обрадовал меня этим известием, а также просил сообщить об этом жителям Чечни", - написал Кадыров.

По его словам, в начале 2019 года в Сочи республика подписала соглашения с четырьмя потенциальными резидентами, которые готовы вложить в зону более 6 млрд рублей, создав 650 рабочих мест.

"Управляющей компанией определено ОАО "Чеченнефтпхимпром". Под ОЭЗ отводятся 256 га земли промышленного назначения, на которой до войны были заводы нефтехимии. Мы уверены, что прекрасные условия, предусмотренные для тех, кто разместит здесь производства, позволят нам привлечь большие инвестиции, создать много рабочих мест, сделать большой шаг в развитии Грозного и всей Чечни", - написал глава региона.

Ранее Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления российского правительства о создании в Грозном ОЭЗ промышленно-производственного типа. В 2020-2021 годах на эти цели предполагается выделить 3,9 млрд рублей из федерального бюджета. Правительство Чечни планирует вложить 39,3 млн рублей на создание инфраструктуры ОЭЗ.