Сноупарк создадут на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Развитие горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии предполагает создание специального парка с серией трамплинов для любителей горных лыж и сноуборда. Он может быть запущен уже в горнолыжном сезоне 2020 года, сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

"Для ценителей более "продвинутого" катания планируем построить [в этом зимнем сезоне] сноупарк - площадку для отработки трюков, это будут трамплины разной сложности, рассчитанные на любой уровень катания. Нововведений много, в том числе бесплатные шаттлы, дополнительные кассы, онлайн-магазин, новые сервисы", - сказал он.

В зимнем сезоне 2019/2020 горнолыжный курорт рекордно рано открыл сезон - несколько трасс начали принимать туристов 1 декабря. Запустить катание позволило оборудование трасс современными системами искусственного оснежения. В полноценном режиме начал работу северный склон, длина трасс на "Архызе" увеличилась на 11 км.

"В этом году мы приняли решение поднять стоимость на 10%. Сейчас практически в два раза увеличилась зона катания, что кратно увеличивает стоимость обслуживания территории. <…> При этом мы понимаем, что повышать рентабельность эффективнее за счет числа гостей, а не повышения стоимости скипасса, поэтому ввели новые дифференцированные тарифы. Например, тариф "Легкий понедельник" поможет гостям продлить дни отдыха на курорте", - отметил Тимижев.