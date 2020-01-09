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Конкурентоспособный горнолыжный курорт будет создан в Чечне за три года

За это время на курорте планируется создать 8 км трасс

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Полноценный горнолыжный курорт "Ведучи" будет создан в Чеченской Республике в течение трех лет после обустройства северного склона. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

"Сейчас на курорте реализован нулевой этап, создана минимальная горнолыжная инфраструктура, достаточная, чтобы заинтересовать местных жителей горнолыжным спортом. Глобальное развитие курорта - это обустройство северного склона. <…> Это масштабный проект, благодаря которому в течение трех лет у нас появится вполне конкурентоспособный горнолыжный курорт", - сказал он.

В течение трех лет на курорте планируется создать 8 км трасс. Полная реализация проекта предусматривает в перспективе обустройство трасс протяженностью более 16 км. Обустройство северного склона предполагает строительство уникальной для Северного Кавказа канатной дороги.

"Мы уже готовы строить уникальную канатную дорогу, которая пройдет через все ущелье и соединит южный и северный склоны. Здесь будет применена одна из самых безопасных систем 3S - когда каждая кабинка висит на трех тросах, что делает ее более устойчивой даже при сильном ветре", - отметил Тимижев.

В конце декабря на курорте была открыта самая длинная в мире всесезонная искусственная трасса протяженностью порядка 1 км. Она подходит как для начинающих, так и опытных катающихся. "На "Ведучи" смогут в любой сезон приезжать, например, детские спортивные школы со всей страны, чтобы ребята могли кататься, тренироваться и повышать свое мастерство", - пояснил глава КСК.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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