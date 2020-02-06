В Уфе сняли введенный из-за снегопада режим ЧС

УФА, 6 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Уфе в понедельник из-за снегопада, снят. Вместо него действует режим "повышенная готовность", сообщается на официальном сайте мэрии города.

"В столице республики снят режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Однако с учетом возможного ухудшения погодных условий в дальнейшем на территории городского округа, силы и средства служб и предприятий будут находиться в состоянии повышенной готовности", - говорится в сообщении.

За сутки с улиц города вывезли более 29 тыс. кубометров снега, работали свыше 300 единиц коммунальной техники. К очистке улиц после снегопада также привлекались сотрудники мэрии Уфы и муниципалитетов города.