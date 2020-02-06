{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Уфе сняли введенный из-за снегопада режим ЧС

Город будет находиться в режиме повышенной готовности с учетом возможного ухудшения погоды

УФА, 6 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Уфе в понедельник из-за снегопада, снят. Вместо него действует режим "повышенная готовность", сообщается на официальном сайте мэрии города.

"В столице республики снят режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Однако с учетом возможного ухудшения погодных условий в дальнейшем на территории городского округа, силы и средства служб и предприятий будут находиться в состоянии повышенной готовности", - говорится в сообщении.

За сутки с улиц города вывезли более 29 тыс. кубометров снега, работали свыше 300 единиц коммунальной техники. К очистке улиц после снегопада также привлекались сотрудники мэрии Уфы и муниципалитетов города.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Грузоперевозки между Китаем и Амурской областью откроются в ограниченном режиме
Замминистра экономического развития и внешних связей региона Екатерина Киреева подчеркнула, что это не означает полноценного запуска грузооборота
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС