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Подготовку в области цифровой экономики пройдут 34 тыс. жителей Ставрополья до 2022 года

Обучение и переобучение будет проводиться в рамках проекта "Кадры для цифровой экономики"

СТАВРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют направить на обучение и переподготовку в области цифровой экономики порядка 34 тыс. жителей региона. Подготовка в рамках национального проекта будет проводиться до конца 2021 года, сообщили журналистам в понедельник в краевом управлении по информационной политике.

"До 2022 года в регионе планируется подготовить 14 тыс. специалистов и переобучить 20 тыс <…> Обучение и переобучение специалистов будет проводиться в рамках проекта "Кадры для цифровой экономики". Проект нацелен на увеличение количества инженеров и IT-специалистов, способствует росту количества выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики", - говорится в сообщении.

Подготовка специалистов будет проводиться на основе мониторинга востребованности кадров краевого Минэкономразвития. На основе анализа прогнозируется необходимая численность будущих инженеров и IT-специалистов. В подготовку кадров для цифровой экономики на Ставрополье включился и крупнейший вуз Северного Кавказа - ученые СКФУ намерены помочь региону в аналитической части проекта, для этого планируется создать региональный центр цифровых компетенций.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется направить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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